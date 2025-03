Oscars 2025 : les scandaleux oubliés de l’hommage In Memoriam !

La 97ᵉ cérémonie des Oscars a célébré les grands noms du cinéma récemment disparus, mais certaines figures emblématiques ont été oubliées dans la rubrique In Memoriam. Les absences de Shannen Doherty, Michelle Trachtenberg et Alain Delon ont particulièrement choqué le public et les cinéphiles, soulevant de nombreuses interrogations sur les critères de sélection de cet hommage.

Des oublis remarqués et controversés

Lors de l’hommage aux disparus, les spectateurs ont salué la mémoire de David Lynch, Maggie Smith, James Earl Jones et Donald Sutherland. Cependant, plusieurs autres figures du cinéma et de la télévision n’ont pas été mentionnées, ce qui a suscité la surprise et l’indignation. Parmi les grands absents, on compte notamment Shannen Doherty, Tony Todd, Chance Perdomo et Alain Delon, pourtant considérés comme des acteurs majeurs de leurs générations.

D’autres personnalités comme Tony Roberts, Linda Lavin, James Darren, Mitzi Gaynor, Martin Mull et Olivia Hussey ont également été omises, suscitant l’incompréhension des fans et des professionnels de l’industrie. Cet oubli a alimenté les débats sur les réseaux sociaux, certains estimant que l’Académie ne rendait pas suffisamment justice à l’ensemble du septième art.

Michelle Trachtenberg, un oubli inadmissible

Parmi les absents, un nom a particulièrement choqué : Michelle Trachtenberg. Connue pour ses rôles iconiques dans Buffy contre les vampires et Gossip Girl, l’actrice est décédée tragiquement à l’âge de 39 ans. Son corps a été retrouvé dans son appartement à New York le 26 février, quelques jours seulement avant la cérémonie des Oscars.

Son décès demeure entouré de mystère, d’autant plus que sa famille a refusé l’autopsie, laissant place à de nombreuses spéculations. Cet oubli a été vivement critiqué par ses fans, qui attendaient un hommage appuyé de l’Académie pour saluer son parcours et son talent.

Gene Hackman à l’honneur à la dernière minute

Si certains ont été oubliés, Gene Hackman a, quant à lui, bénéficié d’un hommage de dernière minute. L’acteur légendaire a été retrouvé mort aux côtés de sa femme et de son chien, un décès tragique qui a bouleversé Hollywood. Pour honorer sa mémoire, c’est Morgan Freeman qui a pris la parole, lui rendant un hommage émouvant.

Morgan Freeman, qui avait partagé l’écran avec Gene Hackman à plusieurs reprises, a tenu à rappeler l’impact de son ami sur l’industrie cinématographique. Ce geste de l’Académie a été salué, mais il n’a pas suffi à apaiser les critiques sur la sélection des figures honorées au cours de la soirée.