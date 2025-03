Fauve Hautot sans tabou : son expérience intime sur un rond-point dans le Sud choque ses fans !

Fauve Hautot, danseuse emblématique de « Danse avec les stars », a fait une révélation surprenante sur sa vie intime. Lors d’une interview, elle a évoqué une expérience insolite sur un rond-point du sud de la France. Avec son humour habituel, elle n’a pas hésité à en donner les détails, provoquant l’amusement général.

Une confidence surprenante

En 2017, Fauve Hautot avait participé à l’émission « Action ou Vérité » animée par Alessandra Sublet. Lors de cet entretien, elle avait accepté de répondre à des questions personnelles et de partager des anecdotes marquantes. Parmi elles, l’une a particulièrement retenu l’attention du public : son moment intime vécu sur un rond-point. Une révélation inattendue qui avait suscité de nombreuses réactions amusées.

Plus tard, dans « Le Van » d’Enora Malagré, elle était revenue sur ses propos en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un trottoir, comme elle l’avait initialement déclaré, mais bien d’un rond-point en extérieur, situé quelque part dans le Sud. « C’était entouré, du coup on s’était râpé le dos », avait-elle ajouté en riant, évoquant les aspects moins confortables de cette expérience insolite.

Un lieu rebaptisé par Enora Malagré

Face à cette confidence, Enora Malagré n’a pas manqué de rebondir avec son humour habituel. Elle a alors suggéré de nommer l’endroit « le rond-point de Fauve« , une idée qui a beaucoup amusé la danseuse. Cependant, cette dernière a avoué qu’elle ne se souvenait plus de l’emplacement exact. « Je ne sais même plus où c’est, j’avais bu et tout », a-t-elle confié, ajoutant une touche encore plus légère à son anecdote.

Sans filtre, Fauve Hautot a poursuivi en avouant que ce n’était pas la seule expérience de ce genre qu’elle avait connue. « Comme tout le monde, j’en ai plein », a-t-elle lancé, prouvant une nouvelle fois qu’elle n’a pas froid aux yeux quand il s’agit d’évoquer sa vie privée.

Une reconversion réussie dans le cinéma

Si Fauve Hautot fait parler d’elle pour ses confidences étonnantes, elle est aussi sous le feu des projecteurs pour sa carrière d’actrice. La danseuse a récemment décroché un rôle aux côtés de Victor Belmondo dans « Bastion 36« , le dernier film d’Olivier Marchal. Une opportunité qui marque un tournant dans sa carrière.

Selon Télé-Loisirs, Fauve aurait « tapé dans l’œil » du réalisateur grâce à son charisme et son talent. Olivier Marchal lui-même a déclaré : « Ma directrice de casting a fait un super travail. Je la trouve superbe. Elle est parfaite dans son rôle. Elle crève l’écran ». Une déclaration qui en dit long sur l’enthousiasme du cinéaste pour elle.

Une collaboration future avec Olivier Marchal ?

Séduit par la prestation de Fauve Hautot, Olivier Marchal avait envisagé de lui offrir un rôle dans la saison 2 de « Pax Massilia« . Finalement, la danseuse ne correspondait pas au personnage prévu, et le projet n’a pas abouti. Toutefois, le réalisateur assure vouloir retravailler avec elle à l’avenir. « Je retravaillerai avec elle, c’est sûr », a-t-il affirmé.

Entre confidences sans filtre et projets professionnels, Fauve Hautot ne cesse d’élargir son horizon. Après avoir conquis le parquet de « Danse avec les stars », elle semble bien partie pour s’imposer également sur grand écran.