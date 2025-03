Quotidien : Mahaut Drama choque en plein direct avec une phrase hallucinante – Yann Barthès désemparé !

Yann Barthès a vécu un moment de malaise en direct ce 4 mars dans son émission « Quotidien » sur TMC. En pleine chronique, Mahaut Drama a lâché une phrase choc sur la consommation de drogue, provoquant l’embarras de l’animateur et une vive réaction des téléspectateurs face à cette déclaration inattendue.

Un dérapage en pleine chronique

Alors qu’elle évoquait la relation tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, Mahaut Drama, chroniqueuse de l’émission, a soudainement perdu le fil de son propos. Tentant de justifier son moment d’égarement, elle a lancé une phrase qui a immédiatement fait réagir : « Eh ! Pardon, excusez-moi, c’est parce que j’ai un rhume. Je rigole, j’ai pris de la coke. »

Yann Barthès, visiblement très embarrassé, a réagi immédiatement en répétant à plusieurs reprises : « C’est une blague, c’est une blague, c’est une blague. » De son côté, Mahaut Drama a tenté de minimiser l’incident en ajoutant rapidement : « Oui, Yann, it’s a joke. » Malgré cette tentative de rattrapage, le malaise sur le plateau était palpable.

Une polémique qui prend de l’ampleur

L’intervention de Mahaut Drama n’a pas tardé à faire parler sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont interrogés sur la nature de cette plaisanterie, certains la jugeant inappropriée, tandis que d’autres se sont amusés de son audace.

Si certains considèrent que cette déclaration n’était qu’une simple boutade maladroite, d’autres rappellent que l’émission « Quotidien » jouit d’une large audience et que ce genre d’allusion peut donner lieu à des malentendus. Pour l’instant, ni la chroniqueuse ni la production de l’émission n’ont fait de commentaire officiel sur l’incident.

Qui est Mahaut Drama ?

Mahaut Drama, âgée de 30 ans, s’est récemment fait une place dans l’équipe de « Quotidien ». Avant de rejoindre l’émission en mars 2024, elle est passée par LCI, Voici et Radio Nova, où elle s’est fait remarquer pour son ton incisif et son humour décalé.

En dehors de la télévision, elle est aussi la fondatrice du Comedy Love, la première scène queer et féministe de France. Son premier roman, intitulé « Que jeunesse se passe », sortira le 20 mars prochain et abordera des thèmes comme la fête, les addictions et la santé mentale. Une coïncidence troublante compte tenu de la polémique en cours.