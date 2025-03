Amel Bent et Patrick Fiori : cette révélation bouleversante d’Anne-Claire Coudray sur leur passé aux Enfoirés

TF1 diffuse ce vendredi 7 mars 2025 le concert tant attendu des Enfoirés, au profit des Restos du Cœur. À cette occasion, Anne-Claire Coudray a partagé une révélation bouleversante sur Amel Bent et Patrick Fiori. Selon elle, ces deux artistes ont un lien personnel très fort avec les causes défendues par l’association.

Amel Bent et Patrick Fiori marqués par leur passé

Invitée sur le plateau de « C à Vous », Anne-Claire Coudray a confié que bien des artistes engagés dans les Enfoirés ont eux-mêmes, à une époque, dû compter sur des associations pour s’en sortir. Elle a notamment mis en lumière le parcours d’Amel Bent, qui doit beaucoup aux initiatives locales de son quartier : « Elle est devenue ce qu’elle est grâce aux associations. Grâce à ces organisations, elle a eu accès à des moments artistiques et culturels déterminants pour son avenir. »

De son côté, Patrick Fiori a lui aussi un passé marqué par la solidarité. La journaliste a rapporté que sa mère avait pour habitude d’accueillir des enfants dans le besoin et de leur offrir de quoi manger. Des anecdotes qui, selon Anne-Claire Coudray, montrent à quel point leur engagement dans les Enfoirés résonne en eux de façon très intime et sincère.

Les Enfoirés : un rendez-vous incontournable

Anne-Claire Coudray a également insisté sur l’importance du concert des Enfoirés pour la chaîne TF1. Chaque année, cet événement attire des millions de téléspectateurs et permet de récolter des fonds cruciaux pour les Restos du Cœur. Elle a tenu à saluer la générosité des artistes qui participent à ce rendez-vous musical emblématique.

« Je suis toujours impressionnée par la manière dont 53 artistes peuvent mettre leur ego de côté. Chaque année, je vais dans les coulisses, et je ne perçois jamais de tension. Tout le monde est là pour la même cause, et l’amour du public pour cet événement prouve que l’héritage de Coluche est encore bien vivant. »

Un engagement qui dépasse la musique

Au-delà du concert, l’impact des Restos du Cœur ne se limite pas à l’aide alimentaire. Anne-Claire Coudray a rappelé que l’association ne se contente pas de remplir les frigos des personnes en difficulté. « Elle propose également un soutien dans l’accès au logement, à l’emploi et aux démarches administratives. C’est tout le contraire de l’assistanat que certains critiquent. »

Un engagement qui justifie le succès indéfectible des Enfoirés et la mobilisation sans faille de ces artistes, dont le combat pour la solidarité prend une dimension encore plus personnelle.