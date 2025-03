Une star en deuil : son ex-femme s’est suicidée, son passé l’a rattrapée…

Pamela Bach-Hasselhoff, l’ex-femme de David Hasselhoff, a été retrouvée morte à son domicile le 5 mars 2025. Selon TMZ, elle s’est tragiquement donné la mort d’une balle dans la tête. Son décès bouleverse ses proches, qui avaient signalé leur inquiétude après être restés sans nouvelles de sa part.

Un mariage marqué par les difficultés

Pamela Bach-Hasselhoff et David Hasselhoff se sont rencontrés dans les années 80 et ont vécu une histoire d’amour passionnée. Ils se sont mariés et ont fondé une famille, devenant les parents de deux filles, Taylor-Ann et Hayley Hasselhoff, respectivement nées en 1990 et 1992. Malgré leur succès et leur notoriété, le couple a connu de nombreuses turbulences, notamment en raison des problèmes personnels de l’acteur.

Après 17 ans de mariage, leur relation a volé en éclats suite aux problèmes d’alcoolisme de David Hasselhoff. Cette addiction aurait créé un climat difficile pour Pamela Bach-Hasselhoff et leurs enfants. Leur divorce, particulièrement médiatisé, a marqué la fin d’un chapitre douloureux pour la famille.

Les confidences poignantes de Pamela

Dans une interview, Pamela Bach-Hasselhoff avait révélé à quel point l’alcoolisme de son ex-mari avait brisé leur famille. Elle racontait avoir vu David Hasselhoff lutter pour retrouver la sobriété, mais sans véritable succès. Selon elle, cette dépendance était comparable à une maladie incurable, rendant impossible toute reconstruction de leur couple.

Ses déclarations montraient la profondeur de sa souffrance et l’impuissance qu’elle ressentait face à une situation qu’elle ne pouvait contrôler. Ces révélations semblaient refléter une part de tristesse et de désespoir qui, peut-être, la poursuivait toujours.

Les circonstances de son décès

Le soir du 5 mars 2025, des membres de la famille de Pamela Bach-Hasselhoff ont commencé à s’inquiéter. N’ayant plus de nouvelles d’elle depuis plusieurs heures, ils ont décidé d’alerter les secours. Vers 22 heures, les ambulanciers se sont rendus à son domicile, où ils ont fait une découverte tragique.

Son corps inanimé a été retrouvé et les secouristes n’ont pu que constater son décès. Les premiers éléments révèlent qu’elle s’est tiré une balle dans la tête, mettant fin à ses jours. Bien que son entourage ait remarqué son mal-être, les raisons précises de son geste restent encore inconnues.

Un choc pour sa famille et ses proches

La disparition soudaine de Pamela Bach-Hasselhoff plonge ses proches dans une immense tristesse. Ses filles sont particulièrement affectées par cette terrible nouvelle, elles qui avaient déjà traversé des épreuves difficiles lors du divorce tumultueux de leurs parents.

Quant à David Hasselhoff, il n’a pas encore réagi publiquement à la tragédie. Le monde entier se souvient de Pamela non seulement pour son mariage avec l’acteur de Alerte à Malibu, mais aussi pour sa propre carrière et sa force de caractère. Son décès reste un choc pour l’ensemble du milieu artistique et de ses admirateurs.