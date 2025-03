Jean-Michel Aphatie suspendu par RTL après des propos choc : Je ne suis ni meurtri ni choqué

Jean-Michel Aphatie a été temporairement écarté de l’antenne de RTL après des propos polémiques sur la colonisation française en Algérie. Lors d’un débat diffusé le 25 février 2025, il a fait un rapprochement entre ces événements historiques et les crimes nazis, suscitant une forte indignation parmi les auditeurs et la direction de la station.

Un parallèle jugé inacceptable

Les déclarations du journaliste face à Florence Portelli n’ont pas tardé à provoquer un vaste débat sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont jugé ses propos déplacés et inappropriés, accusant Aphatie de manquer de mesure dans son analyse historique. La direction de RTL, confrontée à cette vague de réactions négatives, a rapidement pris une décision ferme pour éviter toute escalade.

Le 5 mars 2025, Thomas Sotto et Amandine Bégot ont officiellement annoncé à l’antenne que Jean-Michel Aphatie était mis en retrait. Un choix qui témoigne de la volonté de la station de maintenir une certaine rigueur éditoriale et d’éviter toute polémique qui nuirait à son image et à celle de ses émissions d’information.

Une suspension assumée par RTL

Face à la polémique, la direction de RTL a clarifié sa position : Jean-Michel Aphatie devait s’expliquer sur ses propos ou accepter de revenir sur ses déclarations. Refusant toute forme d’excuses, il a été jugé préférable de le suspendre provisoirement, une décision perçue comme un moyen de calmer les tensions et de préserver la crédibilité de la station.

Cette suspension intervient alors que l’Arcom a ouvert une enquête pour déterminer l’ampleur de la controverse et évaluer d’éventuelles sanctions. Même si aucune décision officielle n’a encore été prise par l’autorité de régulation, RTL a préféré anticiper la situation en prenant temporairement ses distances avec le journaliste.

Jean-Michel Aphatie réagit sereinement

Loin de paraître affecté, Jean-Michel Aphatie a réagi à sa mise à l’écart avec un certain détachement. Interrogé par Arrêt sur images, il a affirmé qu’il ne se sentait ni « meurtri » ni « choqué » par la décision de RTL, allant même jusqu’à la qualifier de « positive » et « fair-play ». Une posture qui tranche avec les débats enflammés suscités par ses propos.

Malgré cette brève absence, la station a assuré que son retour à l’antenne était prévu pour la semaine suivante. Reste à savoir si cette séquence controversée laissera des traces dans l’opinion publique ou si, une fois la tempête passée, Jean-Michel Aphatie retrouvera sa place sans difficulté.