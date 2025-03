Ricardo Pinto (Les Anges) condamné à 8 mois de prison avec sursis : Nehuda brise le silence après le scandale

Ricardo Pinto, ancien candidat emblématique des « Anges de la télé-réalité », a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour violences envers sa fille. Cette décision fait suite à une plainte déposée par son ex-compagne Nehuda. L’affaire, qui secoue une nouvelle fois la téléréalité, alimente une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Une condamnation qui ne passe pas inaperçue

L’histoire remonte à plusieurs mois lorsque Ricardo a infligé une fessée à leur enfant, un geste qui a conduit Nehuda à porter plainte. Si certains voient en cette sanction une décision juste, d’autres estiment que l’ancien candidat de téléréalité est victime d’un excès judiciaire. Quoi qu’il en soit, cette affaire met une nouvelle fois en lumière les tensions explosives entre les deux ex.

Lors d’une interview avec Sam Zirah, Ricardo a exprimé ses regrets tout en minimisant la gravité de son acte. Il a confié qu’il ne s’attendait pas à une condamnation aussi lourde et semble dépassé par l’ampleur qu’a pris cette affaire. Cependant, ses déclarations n’ont pas suffi à calmer le tollé provoqué par cette annonce.

La réaction de Nehuda face à la tempête

Suite à la condamnation de Ricardo, Nehuda s’est retrouvée une fois de plus sous le feu des projecteurs. Elle affirme être la cible de harcèlement incessant dès que son ex s’exprime publiquement. Une situation pesante qui l’a poussée à adopter un silence médiatique afin de protéger sa tranquillité et celle de son enfant.

Malgré sa volonté d’éviter toute escalade, l’ancienne chanteuse se retrouve malgré elle au cœur des discussions. Son choix de ne pas trop s’exprimer sur la situation alimente encore un peu plus la curiosité des internautes, qui scrutent la moindre de ses réactions.

Un conflit sans fin ?

Si certains espéraient une accalmie entre Ricardo et Nehuda, cette affaire prouve que leur relation reste plus que jamais conflictuelle. Entre décisions de justice et tensions médiatiques, difficile d’imaginer une réconciliation entre les deux ex. Les différends qui les opposent semblent insurmontables, et chaque prise de parole ne fait qu’envenimer la situation.

Les fans du couple, qui les ont suivis durant les années de téléréalité, se demandent si ce dossier judiciaire marquera un tournant ou si la guerre entre eux continuera. Une chose est sûre : leur histoire continue de passionner les amateurs de télé-réalité et ne cesse de créer la polémique.