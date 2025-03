Cyril Hanouna tacle violemment Bruno Guillon après ses critiques : Qu’il parte, on prendra Cauet !

À la rentrée prochaine, Cyril Hanouna rejoindra le groupe M6, une annonce qui ne fait pas l’unanimité. L’animateur de « TPMP » a mené ses chroniqueurs à leurs futurs locaux, mais son arrivée provoque déjà des tensions, notamment avec Bruno Guillon, qui a clairement affiché son opposition à cette collaboration.

Un déménagement spectaculaire chez M6

Le 27 février 2025, Cyril Hanouna a officiellement annoncé son transfert de C8 à M6. Pour marquer le coup, il a réservé une séquence mémorable en amenant, les yeux bandés, ses chroniqueurs dans leurs futurs locaux. Cette mise en scène, fidèle à son style, a déclenché de nombreuses réactions dans le milieu de la télévision. Certains y ont vu une énième provocation, tandis que d’autres ont salué l’audace de l’animateur.

Ce déménagement montre également l’ambition du groupe M6 qui espère attirer une audience plus large grâce au succès de « TPMP ». Cyril Hanouna et son équipe souhaitent conserver l’esprit de l’émission, tout en s’adaptant aux exigences de leur nouvelle chaîne. Néanmoins, cette arrivée ne semble pas ravir tout le monde.

Des tensions avec Karine Le Marchand

Karine Le Marchand, l’une des figures de proue de M6, semble avoir été particulièrement agacée par l’annonce de l’arrivée de Cyril Hanouna. Par le passé, l’animateur avait tenu des propos controversés à son égard, diffusant parfois de fausses informations. Conscient des crispations que cela pouvait engendrer, il a tenu à s’excuser publiquement.

Si Karine Le Marchand a accepté ces excuses, elle reste néanmoins méfiante face à l’humour et aux méthodes de Cyril Hanouna. L’animatrice de « L’amour est dans le pré » veut préserver une certaine image de M6 et craint les dérives médiatiques que pourrait amener l’animateur et son équipe.

Bruno Guillon refuse toute interaction

L’hostilité n’a pas seulement émergé du côté de Karine Le Marchand. Bruno Guillon, animateur emblématique du groupe, a exprimé un rejet catégorique de Cyril Hanouna. Selon certaines indiscrétions, il aurait même demandé à ne pas apparaître en photo avec lui. Une position qui ne surprend pas, étant donné les nombreuses tensions entre les animateurs aux styles opposés.

Ce choix radical a été immédiatement remarqué par Cyril Hanouna, qui ne s’est pas fait prier pour répondre avec son ton habituel. Il a déclaré en direct : « S’il ne veut pas faire de photo avec moi, il n’a qu’à partir, on prendra Cauet qui fera de meilleures audiences que lui. » Une phrase qui, sans surprise, a alimenté de nouvelles polémiques.

Un début chez M6 sous haute surveillance

Cette altercation démontre une nouvelle fois que l’arrivée de Cyril Hanouna sur M6 ne se fera pas sans heurts. Tandis que certains voient en lui un atout majeur pour la chaîne, d’autres redoutent les tensions que son style unique peut provoquer. Il faudra attendre la rentrée pour voir si la greffe prend auprès des équipes déjà en place et si le pari de M6 s’avère gagnant ou risqué.

