TF1 sous le choc : Iris Mittenaere quitte Ninja Warrior au dernier moment, une remplaçante trouvée en urgence !

Ce lundi 10 mars 2025, Iris Mittenaere a annoncé son départ de Ninja Warrior, une nouvelle qui prend de court les fans de l’émission phare de TF1. L’ancienne Miss Univers, présente aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand depuis plusieurs saisons, a révélé qu’elle ne pourrait pas être présente pour la prochaine édition du programme.

Iris Mittenaere trop occupée pour Ninja Warrior

Selon les premières explications de l’animatrice, son absence est due à un problème d’agenda. Entre ses nombreux engagements professionnels, elle n’aurait pas trouvé de créneau disponible pour assurer le tournage. Une décision qu’elle regrette profondément, comme elle l’a confié à ses abonnés sur Instagram.

Dans une story, elle a précisé : « Je voulais faire un petit message global, parce que c’est une émission que j’aime, que j’adore animer depuis des années maintenant avec Christophe et Denis, que j’embrasse d’ailleurs. Cette année, après avoir checké les calendriers, les plannings, etc., malheureusement, on s’est rendu compte que c’était sur des dates où j’étais déjà engagée professionnellement. »

Visiblement émue, elle a ajouté : « Évidemment, ça me fait un petit pincement au cœur parce que c’est une émission qui est un peu ma famille. Ça fait des années qu’on travaille ensemble et je vous aime tous par-dessus tout, les candidats, les familles, etc. Mais je sais que ça va être une superbe année quand même et j’ai trop hâte de voir les premières images. »

TF1 : Une remplaçante désignée ?

Si Iris Mittenaere évoque un problème d’agenda, certaines rumeurs laissent entendre que TF1 aurait été prise de court par cette annonce. En effet, l’animatrice aurait informé la chaîne assez tardivement de son impossibilité à honorer son engagement, obligeant la production à lui trouver une remplaçante en urgence.

Pour pallier cette absence, c’est Anaïs Grangerac, déjà aperçue dans les coulisses de The Voice, qui aurait été choisie pour prendre sa place. Un choix qui semble logique, puisqu’elle possède une certaine expérience en tant qu’animatrice et connaît bien les rouages des émissions de la chaîne.

Reste à voir si cette décision convaincra le public, qui avait pris l’habitude de voir Iris Mittenaere encourager les candidats avec son sourire et son enthousiasme légendaires.