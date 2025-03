Isabelle Morini-Bosc en deuil : après la mort de son mari, Cyril Hanouna révèle une triste nouvelle sur TPMP

Isabelle Morini-Bosc traverse une période douloureuse après la disparition de son mari Alain Morini, survenue vendredi dernier. Sur le plateau de « TPMP », Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont tenu à lui rendre un hommage émouvant, annonçant également qu’Isabelle s’absenterait temporairement de l’émission pour faire son deuil.

Un message bouleversant sur Instagram

C’est ce lundi 10 mars 2025 qu’Isabelle Morini-Bosc a annoncé la triste nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Dans un message poignant, elle a exprimé son chagrin et son amour pour celui qu’elle considérait comme « l’homme de sa vie ». « Il devait être le copain-d’une-nuit, il a été l’homme-de-ma-vie », a-t-elle écrit avec émotion, évoquant les souvenirs partagés avec Alain. Malgré la douleur, Isabelle a tenu à rappeler la place importante qu’avait occupée « TPMP » dans leur vie, remerciant l’émission et Cyril Hanouna de leur avoir donné l’opportunité de vivre de nombreux fous rires ensemble.

Cyril Hanouna annonce l’absence d’Isabelle

Quelques heures après l’annonce d’Isabelle, Cyril Hanouna a pris la parole pour adresser un message fort en direct sur « TPMP ». Visiblement touché, il a évoqué son attachement pour Alain, qu’il considérait comme « un homme exceptionnel ». « Je voudrais rendre hommage à Alain. Alain c’est le mari d’Isabelle, je l’adorais. Il nous regardait tous les soirs », a-t-il déclaré avec émotion. L’animateur a aussi précisé qu’Isabelle allait s’absenter de l’émission durant plusieurs jours, le temps de se remettre de cette épreuve difficile.

Tout en saluant l’intelligence et la gentillesse du mari de sa chroniqueuse, Cyril Hanouna a rappelé que celui-ci avait participé à l’émission « Famille en or », qu’il animait lui-même, renforçant encore un peu plus le lien entre eux.

À voir Cyril Hanouna tacle violemment Bruno Guillon après ses critiques : Qu’il parte, on prendra Cauet !

Un hommage poignant sur le plateau

Au-delà de Cyril Hanouna, les autres chroniqueurs de « TPMP » ont tenu à exprimer leur soutien à Isabelle Morini-Bosc. À commencer par Gilles Verdez, qui a eu des mots très forts pour décrire Alain. « Il était tellement intelligent, tellement bon, tellement drôle, tellement tout », a-t-il confié, visiblement ému. Selon lui, le mari d’Isabelle faisait partie des « 5% de personnes les plus intelligentes au monde », une déclaration soulignant sa profonde admiration pour le défunt.

Face à tant de témoignages de sympathie, Isabelle peut compter sur toute l’équipe de l’émission pour la soutenir dans cette épreuve. Son absence sur le plateau sera sans doute remarquée, mais l’affection de ses collègues et du public l’aidera à surmonter ce moment difficile.