Carla Lazzari (Bim Bam Toi) brise le silence : On m’a enfermée dans un placard après son succès à l’Eurovision Junior

Carla Lazzari, ancienne représentante de la France à l’Eurovision Junior, s’est confiée sur les épreuves qu’elle a traversées après son ascension fulgurante. Invitée dans le podcast « Avec ou Sans Sucre ? » d’Inès Vandamme, la jeune chanteuse de 19 ans a évoqué le harcèlement scolaire qu’elle a subi et la solitude qui en a découlé.

Un succès précipité après « Bim Bam Toi »

Carla s’est fait connaître en 2018 grâce à sa participation à « The Voice Kids », où son talent a immédiatement été repéré. L’année suivante, elle représente la France à l’Eurovision Junior avec son titre « Bim Bam Toi », qui connaît un succès viral. Ce morceau pop devient un véritable phénomène, notamment sur les réseaux sociaux, exposant la jeune artiste à une notoriété soudaine.

Grâce à cette célébrité, elle enchaîne les projets, participant notamment à Danse avec les Stars, où elle termine en deuxième position, ainsi qu’à des émissions emblématiques comme « Fort Boyard » et « Les Traîtres ». Cependant, dans l’ombre de cette ascension, la jeune femme affronte une réalité bien différente dans sa vie personnelle.

Un retour en classe marqué par le harcèlement

Si beaucoup rêveraient d’un tel succès, Carla a dû en payer le prix fort en reprenant les cours après sa médiatisation. À son retour, certains camarades de classe, empreints de jalousie, ont commencé à la prendre pour cible. Soumise à des moqueries et des comportements malveillants, elle raconte notamment un épisode traumatisant où elle a été enfermée dans un placard à balais avant un cours. Un geste qui l’a profondément marquée, la poussant à s’isoler encore davantage.

À voir Isabelle Morini-Bosc en deuil : après la mort de son mari, Cyril Hanouna révèle une triste nouvelle sur TPMP

Consciente que sa vie ne ressemblait plus à celle des autres adolescentes, Carla se sentait de plus en plus seule. Malgré la gravité de la situation, elle a préféré ne pas en parler tout de suite à ses parents, de peur de les inquiéter. Mais cette souffrance silencieuse n’a pas échappé à sa famille.

Le choix de l’école à domicile

Face à la détresse de sa fille, la mère de Carla a pris une décision radicale pour préserver son bien-être : lui permettre de suivre ses cours à domicile. Une solution qui s’est révélée salvatrice, mettant fin aux agressions quotidiennes auxquelles elle était confrontée au sein de son établissement scolaire.

Si cette nouvelle organisation lui a permis d’échapper à la toxicité de son environnement scolaire, elle a aussi favorisé son épanouissement personnel et artistique. Loin du stress du harcèlement, Carla a pu se recentrer sur sa passion pour la musique et continuer son parcours professionnel avec sérénité. Aujourd’hui, son témoignage met en lumière les défis que rencontrent certains jeunes artistes face à la célébrité, et les conséquences parfois lourdes de la jalousie et de l’intimidation.