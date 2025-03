Claire Chazal revient en prime time à 67 ans : confidences sur son fils François et son passé avec PPDA !

Claire Chazal fait son grand retour en prime time sur France 2 avec « Le Grand Échiquier », un événement qui ravit ses fidèles admirateurs. Dans une interview accordée à Gala ce 13 mars, l’ancienne star du JT évoque également son image, sa passion pour la danse et son fils François, qui fêtera bientôt ses 30 ans.

Un retour télévisé très attendu

Après avoir quitté TF1 en 2015, Claire Chazal a su rebondir en rejoignant France Télévisions. Son rendez-vous en prime time du 18 mars sera consacré à Dalida, une figure emblématique de la chanson française. Avec ce programme, elle espère séduire un large public et prouver qu’elle reste une référence incontournable du paysage audiovisuel français.

En parallèle, l’animatrice n’a pas hésité à diversifier ses activités en lançant sa propre chaîne YouTube. Depuis son appartement du 7e arrondissement de Paris, elle reçoit des personnalités variées pour des entretiens intimistes. Un format qui lui permet de conserver une indépendance et de rester connectée avec son public d’une manière plus moderne et accessible.

Aucun regret sur son parcours

Loin d’être nostalgique, Claire Chazal affirme qu’elle ne regrette rien de sa carrière et de la notoriété acquise grâce à ses années de journalisme. Elle confie avoir apprécié la reconnaissance du public et n’a jamais été gênée par les éventuels inconvénients liés à sa popularité.

Son passage au journal télévisé de TF1 a marqué des millions de téléspectateurs, et même si elle a dû céder sa place en 2015, elle considère cette période comme une expérience extraordinairement enrichissante. Aujourd’hui, elle savoure cette nouvelle phase de sa vie tout en conservant le même goût pour l’information et la culture.

Une relation marquante avec Patrick Poivre d’Arvor

Dans les années 1990, Claire Chazal a partagé une histoire discrète avec Patrick Poivre d’Arvor, son confrère à l’antenne. De cette union est né leur fils François, un homme aujourd’hui accompli et proche de sa famille.

Très réservée sur sa vie privée, la journaliste reste pudique concernant sa relation avec François, mais laisse transparaître une belle complicité entre eux. Son fils, après avoir vécu en Nouvelle-Zélande, à Londres et à Hong Kong, est désormais revenu en France, renforçant encore davantage leur lien.

Cet entretien avec Gala permet de découvrir une Claire Chazal sereine et épanouie, prête à embrasser ses nouveaux projets avec la même passion qui l’a toujours animée.

