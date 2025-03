Renaud Lavillenie évincé des Mondiaux : On ne veut plus de moi car je suis trop vieux

Renaud Lavillenie vit un véritable coup dur après son éviction de l’équipe de France pour les championnats du monde en salle de Nankin. L’ex-recordman du monde, âgé de 37 ans, a exprimé son amertume lors d’une interview à RMC Sport, critiquant une sélection qu’il juge injuste et un manque de transparence de la Fédération.

Un choix controversé de la FFA

La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a décidé d’aligner Thibault Collet et Baptiste Thiery, laissant Renaud Lavillenie sur le carreau. Ce dernier n’a pas caché son incompréhension face à cette décision, estimant qu’elle repose sur des critères peu clairs. Il déplore particulièrement le fait qu’aucune discussion n’ait eu lieu avant l’annonce officielle.

Selon lui, l’argument de la jeunesse, mis en avant pour privilégier ses concurrents, n’a jamais été mentionné auparavant. Lavillenie s’est dit « dévasté » et trahi par une fédération à laquelle il a tant apporté au fil des années.

Une bataille serrée pour la sélection

La rivalité entre Lavillenie et Thiery pour une place en sélection s’est intensifiée lors des Championnats de France et du All Star Perche. Les deux athlètes ont affiché des performances similaires, rendant la décision encore plus incompréhensible pour Lavillenie.

À voir Isabelle Adjani choquée par une scène quasi porno avec Pierre Niney : ce détail qui ne devait pas être là !

Lors des Championnats d’Europe , Thiery a terminé 9ᵉ et Lavillenie 11ᵉ avec la même hauteur franchie. Malgré cette égalité sportive, la Fédération a préféré miser sur la nouvelle génération, une décision lourde de conséquences pour l’ancien champion.

« On me poignarde dans le dos »

Lavillenie ne digère pas ce qu’il perçoit comme un manque de respect de la part de la FFA. Il regrette amèrement d’avoir été sollicité pour transmettre son expérience aux jeunes pour, au final, être mis de côté de cette manière.

Le perchiste pointe particulièrement du doigt Romain Barras, directeur de la performance de la FFA, l’accusant de l’avoir simplement « jeté par la fenêtre ». Ce sentiment d’abandon et de mépris alimente encore davantage sa frustration.

Une revanche en ligne de mire

Malgré ce revers, Renaud Lavillenie ne compte pas tourner la page de sitôt. Il vise toujours une participation aux championnats du monde de Tokyo en septembre, ainsi qu’au prestigieux Mondo Classic en Suède.

À voir Jonathan Cohen quitte tout pour une vie en pleine nature : J’avais besoin de me ressourcer loin de Paris

Ce coup dur ne semble pas entamer sa détermination, et il compte bien prouver à la fédération qu’elle a eu tort de le laisser sur le banc. L’avenir dira si cette éviction sera un simple obstacle ou le début d’une nouvelle phase de sa carrière.