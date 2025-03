Star Academy – Emma perd ses mots en plein concert et craque : Je ne veux plus remonter sur scène !

Emma, candidate de la Star Academy, a connu un moment de solitude sur scène lors du concert de la tournée au Mans, le 8 mars 2025. Chargée de chauffer la salle avant un tableau des garçons, elle a perdu ses moyens, répétant plusieurs fois la même phrase avant d’exploser de rire devant le public.

Un blanc gênant sur scène

Alors qu’elle devait dynamiser l’audience, Emma s’est laissée submerger par le stress. Oubliant son texte, elle s’est contentée de répéter « Faites du bruit » à plusieurs reprises avant de réaliser son erreur. Désemparée, elle a tenté de rattraper la situation en lançant à nouveau la phrase, mais avec une intonation totalement inattendue qui a ajouté à la gêne du moment.

Face à cette sortie imprévue, Emma n’a pas su cacher son embarras. Au lieu de poursuivre comme si de rien n’était, elle a éclaté de rire, contaminant ses camarades et provoquant un fou rire général sur scène.

Une réaction hilarante en coulisses

Si certains auraient pu être déstabilisés, Emma a préféré jouer la carte de l’humour. La coach Lucie, connectée avec elle via son oreillette, a tenté de la rassurer, lui murmurant que ce n’était « pas grave ». Mais rien n’y faisait, l’émotion l’emportait et elle peinait à retrouver son sérieux.

Plutôt que d’attendre d’être en coulisses pour relâcher la pression, la jeune chanteuse s’est laissée aller sur scène, offrant au public un instant spontané et mémorable. Ses coéquipiers, amusés, ont suivi le mouvement, rendant la situation encore plus hilarante.

Emma partage son malaise avec humour

Consciente du caractère cocasse de la scène, Emma ne s’est pas cachée et a choisi d’en rire. Peu après l’incident, elle a partagé le moment sur TikTok, ajoutant une légende humoristique où elle déclarait ne plus vouloir remonter sur scène.

Ses fans, loin de se moquer, ont largement commenté et partagé son post, saluant son authenticité et sa simplicité. Finalement, cette petite bourde a sans doute renforcé sa popularité et prouvé que, même dans une grande tournée, l’imprévu peut offrir les souvenirs les plus marquants.