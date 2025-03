Nicolas Anelka explose contre Daniel Riolo et attaque Géraldine Maillet : Reste concentré sur ta femme !

Nicolas Anelka et Daniel Riolo continuent de s’affronter sur fond de débats autour du Paris Saint-Germain. Après avoir violemment taclé le journaliste de RMC, l’ancien attaquant s’en est cette fois pris à sa compagne, Géraldine Maillet. Toujours aussi offensif, Anelka semble déterminé à ne rien laisser passer.

Une rivalité qui ne faiblit pas

Depuis plusieurs jours, la tension ne cesse de monter entre Nicolas Anelka et Daniel Riolo. L’ancien international français, fervent défenseur du PSG, ne supporte pas les analyses du journaliste et l’a attaqué frontalement dans une première vidéo. Qualifiant Riolo de « prédicateur imposteur », Anelka n’a pas hésité à dézinguer son style journalistique.

Après la victoire du PSG contre Liverpool en Ligue des champions, Anelka en a remis une couche, se moquant de la tendance de Riolo à juger trop vite la saison parisienne. « La prochaine fois, évite de tirer un bilan de la saison au mois de septembre », a-t-il lâché, jubilant après la qualification du club en quart de finale.

Géraldine Maillet prise dans la tempête

Mais Nicolas Anelka ne s’est pas contenté de s’en prendre à Daniel Riolo. Cette fois, il a décidé d’impliquer Géraldine Maillet, la compagne du journaliste et chroniqueuse dans « Touche pas à mon poste ». Anelka a partagé sur Instagram un message où il ironise : « Le petit Riolo est touché ».

Toujours plus piquant, il a poursuivi en lançant une attaque personnelle : « Reste concentré sur ta femme, et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes story ». Un tacle qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux, les internautes étant divisés sur la pertinence de cette attaque.

Une comparaison cinglante

Outre ses provocations, Anelka a également comparé Riolo à « Pascal Praud 2.0 », soulignant ainsi ce qu’il considère comme des analyses excessives et alarmistes du journaliste sportif. Il estime que Riolo dramatise trop la situation du PSG et tire des conclusions trop hâtives, en particulier sur l’entraîneur Luis Enrique.

Face aux nombreuses critiques qu’il adresse aux dirigeants et au coach du club, l’ex-footballeur a répliqué violemment, laissant entendre qu’il n’en avait pas encore terminé avec Riolo. Il a d’ailleurs conclu son intervention par une promesse énigmatique : « To be continued… ».