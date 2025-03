Vincent Lagaf’ sauve une candidate du Bigdil cyber-harcelée : Moi aussi, j’ai reçu des menaces de mort

Vincent Lagaf’ est venu en aide à une candidate du Bigdil victime de cyber-harcèlement après son passage dans l’émission. Émilie, submergée par des critiques en ligne, a trouvé du réconfort auprès de l’animateur, qui lui a confié avoir lui-même reçu des menaces de mort au cours de sa carrière.

Un retour sur le devant de la scène

Avec son grand retour sur RMC Story en janvier 2025, Le Bigdil connaît un succès impressionnant. L’émission culte, déjà populaire il y a 20 ans sur TF1, attire une nouvelle génération de téléspectateurs, tout en ravissant les anciens fans. Parmi eux, Émilie, une candidate de 34 ans, n’a pas hésité à tenter sa chance pour participer à l’aventure.

Lors de sa première apparition le 10 janvier 2025, son passage a fait sensation. Si bien que la chaîne lui a proposé de revenir pour une seconde participation, prévue pour le 14 mars 2025. Un rêve pour cette passionnée du programme, qui ne s’attendait cependant pas aux critiques qui allaient suivre.

Une vague de critiques sur les réseaux sociaux

Si Émilie bénéficiait déjà d’une belle communauté de 30 000 abonnés en ligne, son passage dans l’émission a malheureusement entraîné une avalanche de commentaires négatifs. Submergée par des messages malveillants, elle a décidé de s’éloigner temporairement des réseaux sociaux afin de se protéger mentalement.

Même si elle restait admirative de son expérience dans l’émission, elle ne pouvait ignorer le harcèlement dont elle faisait l’objet. Frappée par la dureté de certaines critiques, elle a cherché un soutien auprès de Vincent Lagaf’. Sa détresse l’a poussée à lui envoyer un message lorsqu’elle se sentait particulièrement touchée par les réactions négatives.

Le précieux soutien de Vincent Lagaf’

À sa grande surprise, Émilie a rapidement reçu une réponse directe de Vincent Lagaf’. L’animateur, habitué aux projecteurs et fort de ses 40 ans de carrière, a pris le temps de l’appeler en visioconférence via Instagram pour lui apporter son soutien et lui offrir quelques conseils.

Au cours de leur échange, il lui a révélé avoir lui-même été victime de menaces de mort par le passé, et l’a encouragée à ne pas se laisser atteindre par les critiques. Sa compagne, également présente, lui a conseillé d’adopter un regard détaché sur ces attaques et d’ignorer les commentaires négatifs.

Un nouvel état d’esprit pour Émilie

Suite à cette conversation, Émilie a décidé de changer sa façon d’aborder les critiques. Consciente qu’il est impossible de plaire à tout le monde, elle préfère désormais prendre du recul et répondre avec humour aux remarques désagréables plutôt que de se laisser abattre.

Elle affirme toutefois recevoir plus de soutien que de négativité, et s’appuie sur l’affection de ses proches et des vrais fans du Bigdil. Forte de cette nouvelle perspective, elle aborde sa seconde participation avec sérénité et détermination, bien décidée à profiter pleinement de son aventure télévisuelle.