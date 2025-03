Clash explosif au Parc des Princes : SDM s’en prend violemment à Daniel Riolo, sa réponse choc dans l’After Foot !

Lors du match PSG-OM, un événement inattendu a marqué les esprits : le rappeur SDM a profité de son mini-concert pour s’en prendre à Daniel Riolo avec une chanson aux paroles incisives. L’éditorialiste de RMC a rapidement réagi dans l’After Foot, expliquant son étonnement face à cette attaque musicale inattendue.

Une attaque frontale sur scène

Sur la pelouse du Parc des Princes, SDM a interprété son morceau « Dolce Camara », incluant des paroles cinglantes visant directement Daniel Riolo. Cette performance a surpris de nombreux spectateurs, d’autant plus que l’éditorialiste n’est pas habitué à être au centre de telles polémiques dans le monde du rap. L’attaque verbale était claire, et les fans du rappeur ont jubilé face à ce moment inattendu et percutant.

Si SDM a choisi ce contexte très médiatisé pour exprimer son opposition à Riolo, c’est probablement pour maximiser l’impact de son message. En mêlant univers du football et de la musique, il a réussi à créer un véritable buzz, poussant son « rival » à réagir rapidement après cette prestation.

Daniel Riolo : une réaction mesurée mais ferme

Interpellé par cette sortie musicale, Riolo a expliqué dans l’After Foot qu’il connaissait ce titre depuis plus d’un an. Selon lui, ce sont ses propres enfants qui lui ont fait découvrir la chanson, et bien que surpris, ils avaient trouvé cette situation plutôt amusante. Pourtant, malgré cet esprit ouvert, l’éditorialiste a tout de même cherché à contacter l’entourage de SDM pour en comprendre les raisons, mais il n’a jamais obtenu de réponse.

Daniel Riolo s’est interrogé sur la virulence des paroles et sur la raison pour laquelle le rappeur semblait autant le détester. Pour lui, il n’a jamais tenu de propos offensants qui mériteraient une telle réaction. Il a donc lancé une invitation claire : un dialogue ouvert en direct à la radio, afin d’échanger et, peut-être, apaiser cette tension qui semble l’opposer à SDM.

Une comparaison avec d’autres attaques

Loin de dramatiser la situation, Riolo a comparé cette attaque à celles que subissent régulièrement les personnalités médiatiques. Il a rappelé que les critiques et moqueries font partie du jeu lorsqu’on est exposé au public, et qu’il faut savoir vivre avec ces attaques, même lorsqu’elles sont frontales.

Malgré cette passe d’armes, l’éditorialiste a tenu à reconnaître les qualités musicales de SDM. Il a confié qu’il appréciait son travail et ne voyait aucun problème à ce que le rappeur exprime ses opinions à travers sa musique. Preuve que Riolo, fidèle à lui-même, ne se laisse pas atteindre facilement.