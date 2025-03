Delphine Depardieu brise le silence : Porter ce nom est une pression énorme

Delphine Depardieu, actrice et nièce de Gérard Depardieu, s’est confiée sur l’impact de son nom de famille dans sa carrière. En pleine promotion de la pièce Les Liaisons dangereuses, elle a expliqué que, si son patronyme lui avait ouvert des portes, elle avait dû prouver son talent pour être reconnue.

Un nom encombrant à porter

Être une Depardieu n’a pas été de tout repos pour Delphine. Si son célèbre nom lui a permis d’attirer l’attention, il a aussi fait naître des doutes sur ses compétences réelles dans le métier. Nombreux sont ceux qui ont cru qu’elle trouvait des rôles grâce à son héritage familial plutôt qu’à son travail. Afin de démontrer qu’elle méritait sa place, elle a dû redoubler d’efforts sur scène et prouver par elle-même qu’elle était une véritable actrice et non une simple « fille de ».

Consciente de cette pression, Delphine a ressenti, dès ses débuts, le poids des comparaisons avec son oncle Gérard. Le spectre de son nom l’a poursuivie à chaque nouvelle audition, chaque premier rôle, l’obligeant à persévérer davantage encore pour se détacher des aprioris liés à son patronyme.

La tentation du changement de nom

Pour échapper à cette lourdeur, Delphine Depardieu a envisagé d’adopter un autre nom. Elle a utilisé un temps celui de sa mère, Duvall, afin de tester une approche où son talent serait jugé sans l’influence de son héritage familial. Ce choix temporaire lui a permis de voir les choses autrement, mais n’a finalement pas duré.

Son père, Alain Depardieu, l’a encouragée à revendiquer son identité et à garder son véritable nom. Selon lui, il était essentiel qu’elle assume l’héritage familial tout en s’imposant par son propre talent. Cet encouragement l’a aidée à prendre confiance en elle et à affirmer sa place dans le monde du spectacle.

Un attachement profond au théâtre

Si Delphine Depardieu a dû faire face aux jugements liés à son nom, sa passion pour le théâtre n’a jamais faibli. Depuis son plus jeune âge, elle se sent à sa place sur scène, loin des polémiques et des critiques. Pour elle, le théâtre est avant tout un lieu d’expression et de liberté, où elle peut montrer qui elle est réellement, en dehors du simple fait d’être une Depardieu.

Elle remercie d’ailleurs son père de lui avoir laissé le temps d’apprendre le métier avec sérieux et passion. Aujourd’hui, c’est avec fierté qu’elle poursuit sa carrière, prouvant par ses performances qu’elle est bien plus qu’un simple nom de famille.