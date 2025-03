Jazz Correia (JLC Family) annonce le retour choc de son émission : Je ne pensais plus jamais refaire ça !

Jazz Correia vient d’annoncer le grand retour de « JLC Family » sur TFX. Après l’arrêt soudain de la saison 6 en 2022, la candidate de télé-réalité a révélé sur Instagram que le tournage de la saison 7 avait déjà commencé. Une vidéo postée le 17 mars montre Jazz devant sa villa, accompagnée de l’équipe de production.

Un retour inattendu après une longue pause

Depuis l’interruption de la saison 6, les fans s’interrogeaient sur l’avenir de l’émission. Jazz Correia avait laissé entendre qu’elle souhaitait prendre ses distances avec la télé-réalité, ce qui avait semé le doute quant à une éventuelle suite du programme. Pourtant, cette annonce surprend et ravit une partie du public, fidèle au show depuis ses débuts.

L’émission, qui suit le quotidien de Jazz, de son mari Laurent et de leurs enfants, avait marqué une pause après plusieurs événements marquants et polémiques. Le retour soudain de la « JLC Family » soulève désormais de nombreuses questions sur le contenu de cette saison 7 et les raisons de ce revirement.

À voir Astrologie et intelligence artificielle : cette nouvelle technologie qui prédit votre avenir fascine les jeunes

Le parcours de Jazz Correia dans la télé-réalité

Révélée en 2015 dans « Qui veut épouser mon fils ? », Jazz a su se faire une place dans le monde de la téléréalité avant de décrocher sa propre émission en 2019. Elle a participé à plusieurs programmes comme « Les Anges » et « La Villa des Cœurs Brisés », mais c’est avec la « JLC Family » qu’elle a consolidé sa notoriété.

Après un cambriolage traumatisant en 2018, Jazz et sa famille ont quitté la France pour s’installer à Dubaï. Ce changement de vie a donné naissance à leur propre émission, une immersion dans leur quotidien luxueux, ponctué de joies, de conflits et de moments de vie de famille.

Un public divisé face à cette annonce

Si certains internautes se réjouissent du retour du programme, d’autres expriment leur scepticisme face à cette nouvelle saison. Jazz avait précédemment déclaré qu’elle ne souhaitait plus exposer autant sa vie, ce qui rend son revirement d’autant plus surprenant.

Dans les commentaires de son annonce Instagram, les avis sont partagés entre enthousiasme et incompréhension. Certains abonnés attendent impatiemment la diffusion, tandis que d’autres remettent en question la nécessité du programme après plusieurs années sur les écrans.

Une date de diffusion encore inconnue

Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur la date exacte de diffusion de la saison 7. Jazz n’a donné aucun détail précis sur le nombre d’épisodes ou les nouvelles thématiques abordées dans cette édition.

À voir 5 astuces Vaastu faciles pour attirer la chance chez vous : la 3e va vous surprendre !

Les fans devront donc patienter avant d’en savoir plus sur ce retour inattendu. Reste à voir si cette nouvelle saison saura convaincre le public et relancer l’engouement autour de la « JLC Family ».