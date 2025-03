Giulia Sarkozy, furieuse sur TikTok après une question sur son père : Il n’a jamais été en prison !

Giulia Sarkozy, la fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, a réagi avec fermeté sur TikTok après avoir reçu un commentaire insinuant que son père était en prison. Agacée, l’adolescente de 13 ans a tenu à clarifier la situation en affirmant que son père « n’a jamais été en prison » et en affichant son indifférence face aux critiques.

Une réponse cinglante sur TikTok

Très présente sur les réseaux sociaux, Giulia Sarkozy partage régulièrement des contenus sur sa passion pour l’équitation. Mais cette fois, c’est un sujet bien plus personnel qui l’a poussée à prendre la parole. Après avoir vu un commentaire lui demandant si son père était « toujours en prison », elle a immédiatement réagi, visiblement agacée par cette question récurrente.

Dans une courte vidéo, la jeune fille a tenu à remettre les choses au clair : « Il n’a jamais été en prison ». Un message catégorique qui montre qu’elle ne compte pas laisser passer de telles insinuations sans réagir. Son franc-parler a suscité de nombreuses réactions parmi ses abonnés et les internautes.

Le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy

Si Nicolas Sarkozy n’a effectivement jamais été incarcéré, il purge actuellement une peine d’un an sous la forme d’un bracelet électronique dans l’affaire Bismuth. Une situation inédite pour un ancien président français, et qui continue d’alimenter les débats.

Giulia Sarkozy, quant à elle, refuse d’accorder trop d’importance à ces discussions. Elle a précisé que ce dispositif serait bientôt retiré, minimisant ainsi l’impact de cette sanction sur la vie de son père. Sa prise de position montre qu’elle est bien décidée à protéger son entourage face aux critiques et rumeurs.

Une mise en scène selon Giulia

Pour l’adolescente, toute cette affaire relève davantage d’une « mise en scène » que d’une réelle sanction judiciaire. Une interprétation qui reflète sans doute les discussions au sein de sa famille et son propre ressenti face aux attaques médiatiques visant son père.

Elle ne semble néanmoins pas affectée par ces polémiques et préfère adopter une attitude détachée. « Je me fiche de votre avis », a-t-elle ajouté dans son intervention, exprimant ainsi son rejet des opinions négatives à son encontre et celle de sa famille.

Les affaires qui la lassent

Giulia Sarkozy a également évoqué l’affaire Kadhafi, autre dossier judiciaire ayant impliqué son père. Visiblement lassée, elle a demandé aux internautes d’arrêter de lui parler du dirigeant libyen. Cette sollicitation prouve à quel point elle en a assez d’être constamment associée aux controverses politiques de son père.

Cette sortie remarquée montre que l’adolescente n’a pas peur de s’exprimer et sait déjà comment répondre aux attaques. À seulement 13 ans, la fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni semble bien décidée à ne pas se laisser affecter par les critiques ni les spéculations permanentes sur sa famille.