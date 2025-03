Philippe Etchebest dévasté par la mort de Maïté : Un souvenir cher à mon cœur

Philippe Etchebest est en deuil après la disparition de Maïté, figure emblématique de la cuisine française, survenue le 21 décembre dernier. Très ému, le chef cuisinier et animateur a tenu à lui rendre un vibrant hommage, saluant la passion et la générosité qui ont marqué son passage à la télévision.

Une icône de la cuisine française

Avec son accent du Sud-Ouest, son énergie débordante et son amour du terroir, Maïté a conquis le cœur des Français. Connue grâce à son émission La Cuisine des mousquetaires, elle a su imposer un style unique mêlant pédagogie et convivialité. Son amour pour la gastronomie traditionnelle lui a permis de devenir une référence dans le domaine culinaire et de toucher plusieurs générations de téléspectateurs.

Même si elle s’était éloignée des caméras ces dernières années, son influence ne s’est jamais estompée. Nombreux sont ceux qui continuent à se souvenir de ses recettes gourmandes et de sa façon inimitable d’expliquer la cuisine avec simplicité et bonne humeur.

Philippe Etchebest, un élève marqué à vie

Avant d’être lui-même une référence télévisuelle, Philippe Etchebest a fait ses premiers pas sur le petit écran en 1996 aux côtés de Maïté dans l’émission À table. C’est auprès d’elle qu’il a appris à appréhender la caméra tout en restant fidèle à lui-même. Cette expérience l’a profondément marqué, et il ne manque pas de souligner à quel point Maïté incarnait la passion de la cuisine.

« Ma première expérience était vraiment avec elle et c’était une très belle expérience », a-t-il confié au Parisien. Il souvient en particulier d’une scène où, pour détendre l’atmosphère, Maïté avait entonné une chanson, l’incitant à la rejoindre. Un souvenir qui restera gravé dans sa mémoire et témoigne de la chaleur humaine que dégageait la cuisinière.

Un hommage unanime

La disparition de Maïté a ému bien au-delà du monde de la cuisine. De nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage, saluant son apport immense à la culture culinaire française. Le président Emmanuel Macron a souligné son rôle dans la transmission des savoirs gastronomiques, un aspect essentiel qui faisait d’elle une véritable ambassadrice du patrimoine culinaire français.

Julien Courbet, de son côté, n’a pas manqué de rappeler son aversion pour les fast-foods, une anecdote qui témoigne de son attachement à une cuisine authentique et faite maison. Son charisme et sa générosité continueront d’inspirer les générations futures, laissant derrière elle un héritage précieux qui ne sera pas oublié.

