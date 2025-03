Tibo InShape surprend les Français : il teste le Ramadan et prend position sur le voile dans le sport

Tibo InShape, habitué aux vidéos sur le fitness et la musculation, s’est lancé dans une expérience surprenante en vivant une journée entière de Ramadan avec une famille marocaine. Son initiative a été largement saluée par les internautes, qui ont apprécié son approche respectueuse et bien expliquée de cette tradition religieuse.

Une immersion totale dans le Ramadan

Accompagné de son abonné Nabil, l’influenceur a respecté le jeûne du matin jusqu’au soir. Il a partagé avec ses abonnés les défis rencontrés tout au long de la journée, notamment la gestion de l’énergie et de l’hydratation sans boire ni manger. En tant que passionné de sport, il s’est interrogé sur l’impact du jeûne sur les performances physiques, soulevant un sujet qui touche de nombreux athlètes pratiquant cette observance.

Loin de se contenter d’une participation passive, Tibo InShape a pris le temps d’échanger avec la famille qui l’accueillait pour mieux comprendre les valeurs et les bienfaits spirituels du Ramadan. Ces discussions lui ont permis de découvrir l’importance du partage, de la patience et de la discipline, des valeurs qu’il a comparées à celles présentes dans le sport.

En fin de journée, il s’est joint à la préparation du ftor, le repas de rupture du jeûne, moment particulièrement attendu par les pratiquants. L’occasion pour lui de savourer un repas traditionnel marocain et d’apprécier pleinement le plaisir de se nourrir après une journée de privation.

Une initiative saluée par les internautes

La vidéo de Tibo InShape a suscité un engouement positif sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont souligné la sincérité de son approche, loin des clichés ou d’une quelconque récupération opportuniste. Certains internautes, sceptiques à l’annonce de son projet, ont admis qu’ils avaient changé d’avis après avoir visionné son contenu.

L’attitude d’écoute et de respect adoptée par le YouTubeur a convaincu même les plus réticents, prouvant que son objectif était avant tout de découvrir et de partager une expérience culturelle et spirituelle.

Une prise de position sur le sport et le voile

Tibo InShape ne s’est pas arrêté là et a également abordé un sujet sensible en France : le port du voile dans le sport. Dans une prise de position publique, il a affirmé que chaque femme devait être libre de faire du sport en portant le hijab si elle le souhaitait.

Il a défendu une vision inclusive des salles de sport, insistant sur le fait qu’elles doivent être des lieux de tolérance et d’égalité. Pour lui, l’important est que chacun se sente en confiance pour pratiquer une activité physique, indépendamment de ses choix vestimentaires ou religieux.

Une nouvelle direction pour son contenu ?

Cette démarche marque une évolution dans le contenu de Tibo InShape, qui s’éloigne progressivement des vidéos exclusivement tournées vers la musculation pour explorer des thématiques sociétales. À travers cette vidéo et son engagement pour l’inclusion dans le sport, il montre une volonté d’ouvrir le dialogue sur des sujets diversifiés.

Son public, souvent habitué à du contenu léger et divertissant, semble avoir accueilli positivement cette nouvelle approche, preuve que l’influenceur parvient à surprendre et à renouveler son image avec intelligence et bienveillance.