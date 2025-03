Clara Morgane cash sur sa psychanalyse : Je suis une meilleure personne depuis que…

Clara Morgane était l’invitée de Nathalie Lévy dans l’émission En aparté sur Canal+ le lundi 24 mars. À 44 ans, elle a profité de cet entretien pour évoquer son nouvel album, mais aussi pour faire des confidences sur sa quête personnelle. L’ancienne star du X a révélé être une adepte assidue de la psychanalyse.

Une introspection profonde et personnelle

Dès le début de l’échange, Clara Morgane a abordé le sujet de sa double identité. Née Emmanuelle Munos, elle a longtemps dissocié sa véritable personnalité de son personnage public. « Aujourd’hui, je peux dire qu’il n’y a plus beaucoup de différences entre Clara et Emma », a-t-elle confié. Cette transformation a été possible grâce à un travail approfondi sur elle-même, incluant des lectures et une psychanalyse approfondie.

Pour mieux comprendre son comportement et ses émotions, Clara Morgane a sollicité l’aide d’experts et s’est engagée dans un travail d’introspection. « Je suis en psychanalyse, donc maintenant, j’ai compris plein de choses sur mon comportement », a-t-elle expliqué avec enthousiasme. Ce parcours personnel lui a offert une nouvelle vision de la vie et une meilleure compréhension de ses réactions.

À voir Tibo InShape surprend les Français : il teste le Ramadan et prend position sur le voile dans le sport

La psychanalyse, un plaisir quotidien

Loin de considérer la psychanalyse comme un simple traitement, Clara Morgane la perçoit comme un véritable mode de vie. « Quand on me dit ‘ça va, t’as avancé, c’est bientôt terminé ?’, je leur réponds ‘mais vous ne vous rendez pas compte que pour moi, c’est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie’ », a-t-elle affirmé. Cette approche l’aide à gérer ses pensées, son bien-être mental et ses relations avec ses proches, notamment sa fille et sa famille.

Clara Morgane insiste sur l’importance de cette démarche pour son équilibre personnel. « Je ne m’estime pas malade, je m’estime juste malheureusement un peu pervertie par ce monde, par mes blessures, par mes luttes intérieures », a-t-elle ajouté avec sincérité. Pour elle, la psychanalyse représente un outil essentiel permettant de mieux apprivoiser ses émotions.

Un processus bénéfique et salvateur

En évoquant les bienfaits de la psychanalyse, Clara Morgane encourage chacun à tenter l’expérience. « C’est un accompagnement de la vie pour moi. Et je trouve que tout le monde devrait un jour se tester à la psychanalyse parce que ce n’est pas toujours agréable, on pleure parfois », a-t-elle confié. Pourtant, malgré ces moments d’introspection douloureuse, elle perçoit cette démarche comme un levier puissant de transformation personnelle.

Se livrant en toute transparence, elle conclut en expliquant à quel point la psychanalyse lui a permis d’apaiser son âme. « Ça aide aussi à la culpabilité, ça aide à plein de choses. Ça aide à la réflexion et je peux dire que je suis une meilleure personne depuis que j’essaie d’aller bien », a-t-elle souligné. Un témoignage inspirant qui prouve que Clara Morgane poursuit sa quête de sérénité avec conviction.