Star Academy 12 : accusée d’être froide avec ses fans, Marine Delplace brise le silence et répond cash aux critiques !

Marine Delplace, la grande gagnante de la Star Academy 12, se produit ce soir à l’Accor Arena aux côtés de ses camarades de promotion. Entre une tournée exigeante et la préparation de son premier album attendu pour la fin de l’été, la jeune artiste est sous le feu des projecteurs. Mais des rumeurs viennent ternir son image.

Des accusations de froideur envers ses fans

Un article publié par Voici le 14 mars a suscité la controverse en décrivant Marine Delplace comme une star distante et peu accessible. Selon une source anonyme citée par le magazine, la chanteuse éviterait de saluer l’équipe en tournée et se montrerait peu chaleureuse lors des rencontres avec ses admirateurs.

Ce portrait contrastait fortement avec l’image de jeune femme souriante et passionnée qu’elle affichait tout au long de l’émission, laissant ses fans perplexes face à de telles accusations. La polémique a rapidement enflé sur les réseaux sociaux, où certains soutenaient Marine, tandis que d’autres s’interrogeaient sur son comportement hors caméra.

Une réponse cash à la polémique

Face aux critiques, Marine Delplace a décidé de sortir du silence et a accordé une interview au média suisse « 24 heures« , où elle a exprimé son exaspération. La chanteuse a tenu à rétablir la vérité, affirmant être pleinement investie auprès de son public et prendre le temps de rencontrer ses fans autant que possible.

Elle souligne qu’après chaque performance, elle reste longtemps pour signer des dédicaces et échanger avec ceux qui la soutiennent. Ces attaques l’attristent particulièrement, d’autant plus qu’elle met un point d’honneur à entretenir un lien sincère avec ses admirateurs.

Un quotidien épuisant loin du château

Marine Delplace reconnaît néanmoins que la pression est bien plus forte depuis sa sortie de la Star Academy. Lorsqu’elle était encore enfermée dans le château, son seul objectif était de se concentrer sur la musique. Aujourd’hui, elle doit composer avec la surexposition médiatique et les critiques sur son comportement en-dehors de la scène.

Elle avoue être parfois affectée par ces commentaires négatifs, regrettant l’insouciance qu’elle pouvait avoir lors de l’émission. Néanmoins, elle préfère tirer des enseignements de cette expérience et garder en tête son amour pour la musique, qu’elle considère comme le véritable moteur de sa carrière.

Le soutien de ses camarades

Heureusement, la chanteuse peut compter sur ses anciens colocataires du château, avec qui elle continue de partager une aventure humaine intense. Ses camarades la soutiennent face aux critiques et lui conseillent d’ignorer les commentaires négatifs, mettant en avant la bienveillance du public qui la suit depuis le début de l’émission.

Marine Delplace reste ainsi concentrée sur l’essentiel : offrir des performances sincères à ceux qui l’applaudissent. Avec un premier album en préparation et le succès grandissant de son single « Ma faute« , la jeune artiste entend bien prouver que son talent est son meilleur atout pour faire taire les rumeurs.