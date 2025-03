Sophie (Mariés au premier regard) choque les fans : son passé dans Les Marseillais refait surface !

Sophie, candidate de la neuvième saison de Mariés au premier regard, se démarque par sa sensibilité et sa passion pour la danse. Danseuse professionnelle et adepte du yoga, elle a confié que ses relations passées n’acceptaient pas toujours son engagement artistique, une situation qui a eu un impact sur sa vie amoureuse.

Un passé sentimental marqué par des incompréhensions

Lors de son portrait sur M6, Sophie a expliqué que son art a souvent été un obstacle dans ses relations amoureuses. Ses anciens partenaires avaient du mal à comprendre et accepter son engagement total dans la danse, une passion qui occupe une place centrale dans son quotidien. Cette difficulté à jongler entre vie personnelle et professionnelle a contribué à ses échecs sentimentaux, la laissant avec une certaine appréhension quant à l’amour.

Au-delà de la danse, Sophie pratique également le yoga, une discipline qui l’aide à gérer ses émotions et à trouver un équilibre intérieur. Elle espère que son futur mari saura comprendre cette facette essentielle de sa personnalité et partager son besoin de sérénité et d’expression artistique.

Une première rencontre sous haute tension

Le parcours de Sophie dans l’émission a particulièrement retenu l’attention des experts, qui ont mis en place une rencontre différente et délicate pour elle. Afin de préserver son intimité et de lui permettre de se sentir en confiance, elle ne pourra toucher son futur mari, Guillaume, que par les mains lors de leur premier échange.

Cette précaution est essentielle, car Sophie a connu un passé marqué par des violences physiques. Cette expérience traumatisante l’a rendue plus sensible aux gestes et aux contacts physiques, ce qui explique les mesures prises par la production pour lui offrir une première interaction douce et sécurisante.

Malgré ces craintes, la candidate espère que ce contact lui procurera un sentiment de réconfort et facilitera le début de cette union placée sous le signe de la sensibilité et du respect.

Une apparition inattendue dans une autre émission

Alors que Sophie fait son entrée dans Mariés au premier regard, les internautes ont rapidement remarqué un détail intrigant à son sujet. En fouillant dans l’univers de la télé-réalité, ils ont découvert qu’elle avait fait une apparition dans l’émission Les Marseillais, diffusée sur W9.

Dans cet épisode, elle donnait un cours de danse aux candidats, un souvenir que certains téléspectateurs ont retrouvé grâce à son tatouage distinctif visible sur son avant-bras droit. Ce détail a immédiatement relancé l’intérêt du public à son sujet et a suscité la curiosité sur son parcours avant sa participation à Mariés au premier regard.

Cette révélation ne fait que renforcer l’image d’une femme passionnée et investie, dont le parcours pourrait bien surprendre encore les téléspectateurs tout au long de l’émission.