Mariés au premier regard 2025 : Coralie (37 ans) craque pour Bruno (42 ans) après leur nuit d’amour… avant un revirement choc

Coralie et Bruno, l’un des couples les plus suivis de la saison 2025 de Mariés au premier regard, ont franchi une étape importante dans leur relation. Après une nuit d’intimité, les deux candidats semblaient plus proches que jamais, mais les tensions ont rapidement refait surface, révélant des divergences importantes dans leur dynamique.

Une connexion physique qui change la donne

Dès les premiers épisodes, Coralie (37 ans) et Bruno (42 ans) ont affiché une certaine alchimie. Leur union à l’aveugle s’est déroulée dans la bonne humeur, et leurs premiers échanges ont suscité beaucoup d’espoir chez les experts comme chez les téléspectateurs. Pour leur lune de miel, Bruno avait tout prévu : une escapade romantique à bord d’un catamaran, histoire de profiter d’un moment hors du temps après leur mariage arrangé.

Ce cadre idyllique ne s’est toutefois pas déroulé sans friction. Coralie a rapidement été troublée par le tempérament très directif de son mari, une attitude qui lui a donné l’impression d’être contrôlée plutôt qu’accompagnée. Malgré cette gêne naissante, le couple a décidé de se retrouver en toute intimité, à l’abri des caméras.

Le lendemain, changement de ton : Coralie confiait se sentir “apaisée”. Elle a révélé avec sincérité : “On a fait l’amour, on était bien. Ça s’est bien passé. J’ai senti l’homme.” Un moment fort qui a renforcé temporairement leur complicité. De son côté, Bruno a exprimé sa reconnaissance envers cette parenthèse : il a dit avoir pu être lui-même, loin de toute pression.

Des tensions récurrentes malgré l’intimité

Mais cette accalmie n’a pas duré. Une fois arrivés dans une somptueuse villa andalouse, les doutes de Coralie ont refait surface. Derrière le décor de rêve, les divergences de fond entre les deux époux ont repris le dessus. La jeune femme a expliqué avoir l’impression que Bruno n’était plus le même que celui qu’elle avait découvert lors de leur nuit ensemble.

“Je suis un peu paumée. J’ai l’impression de ne pas être avec le même homme”, confie-t-elle face caméra, troublée par les changements de comportement de son partenaire. Bruno, quant à lui, est tombé de haut : blessé par cette distance soudaine, il ne comprend pas ce revirement. Leur belle entente de la veille lui semblait prometteuse, et il se sent désormais décontenancé.

Malgré la frustration, Bruno reste à l’écoute et tente de ne pas se braquer. À la manière suggérée par Estelle Dossin, experte de l’émission, il veut laisser place au dialogue pour consolider leur relation. Mais la blessure est là, et les tensions réapparaissent presque aussitôt que la passion les avait fait taire. Reste à voir si ce couple saura dépasser ses premières turbulences pour bâtir quelque chose de solide.