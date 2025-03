Danse avec les stars : évincé sans explication, Anthony Colette balance tout et confie On va venir crever ta copine Julia…

L’absence d’Anthony Colette dans cette nouvelle saison de Danse avec les stars ne passe pas inaperçue. Vainqueur lors de la dernière édition aux côtés de Natasha St-Pier, le danseur emblématique de l’émission a été évincé sans réelle explication convaincante. Un malentendu ? Une décision stratégique ? Il s’en explique et évoque une expérience profondément marquante.

Une éviction difficile à justifier

Anthony Colette, 30 ans, a récemment pris la parole dans l’émission de Jordan de Luxe pour raconter les coulisses de cette décision surprenante. Selon lui, la production de l’émission aurait avancé un motif officiel : il ne correspondrait pas aux personnalités sélectionnées cette année. Une justification qu’il juge incompréhensible : « On m’a dit : « tout a été validé sauf toi » », rapporte-t-il avec amertume.

Pour le danseur, il est difficile d’accepter qu’après avoir gagné la saison précédente, il soit soudainement jugé inadapté à toute association avec les célébrités engagées cette année. La formulation même de cette raison interroge : que signifie réellement « ne pas correspondre » à quelqu’un ? Une question qui soulève de nombreuses zones d’ombre sur les choix de casting et les critères retenus par la production.

Un climat tendu en coulisses

Cette mise à l’écart survient dans un contexte déjà chargé. La dernière saison avait été marquée par un vif conflit opposant Natasha St-Pier à Inès Reg, une affaire fortement médiatisée qui a perturbé l’ambiance générale sur le plateau. Pris dans cette tourmente, Anthony Colette en a ressenti les conséquences, allant bien au-delà de la sphère professionnelle.

L’artiste raconte que la tension s’est intensifiée jusqu’à devenir une véritable source d’angoisse. S’il reste discret sur les détails du conflit, il laisse entendre qu’il aurait pu être, malgré lui, une victime collatérale de cette guerre entre les deux stars.

Des menaces inquiétantes à domicile

Lors de son interview, Anthony Colette a fait part d’un épisode particulièrement traumatisant : des menaces ciblées ont été proférées envers sa compagne, Julia. Le danseur confie avoir été bouleversé par la violence des messages reçus : « Ils connaissaient tous son prénom, son nom, mon adresse… Ils envoyaient ‘on va venir crever ta copine Julia’ ».

Une intrusion brutale dans sa vie privée qui l’a profondément marqué.

Afin de garantir sa sécurité, il a même demandé à Julia de quitter temporairement leur domicile. Une décision difficile, dictée par la peur que la situation dégénère. Cette expérience a changé son rapport au public et à la notoriété, mettant en lumière les dangers parfois inattendus que peuvent générer les tensions liées à l’exposition médiatique.

Un sentiment d’injustice persistant

Malgré sa victoire éclatante la saison précédente et son immense popularité auprès du public, Anthony Colette semble payer un lourd prix : l’élimination pure et simple du programme qui a fait sa renommée.

Pour lui, cette décision reste incompréhensible et révèle une forme d’injustice dans le fonctionnement de l’émission.

Son témoignage a créé un véritable écho auprès des fans de Danse avec les stars, qui se montrent nombreux à s’interroger sur les critères de sélection des danseurs et sur la gestion des conflits en interne. Le départ d’un candidat aussi apprécié soulève une vague d’émotion et de questionnement. Pendant que les primes continuent de s’enchaîner sans lui, son absence fait toujours parler, plus que certaines performances de la saison en cours.