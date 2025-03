Jérôme et Lucile (L’amour est dans le pré) émeuvent les fans : Je n’aurais jamais rêvé mieux pour mes 36 ans

Jérôme et Lucile, figures emblématiques de la quinzième saison de « L’amour est dans le pré », filent toujours le parfait amour cinq ans après leur rencontre. Installés sur leur ferme dans le Rhône, les deux anciens candidats partagent régulièrement leur quotidien agricole et familial avec leur communauté en ligne, notamment à l’occasion d’événements intimes comme l’anniversaire de Lucile.

Une romance née devant les caméras

C’est en 2020 que leur histoire commence, lorsque Lucile, originaire de Bretagne, tombe sous le charme de Jérôme, agriculteur installé dans le Rhône. Dès leurs premiers échanges dans l’émission, leur relation est marquée par un véritable coup de foudre, à tel point que Lucile quitte rapidement sa région natale pour venir s’installer avec lui sur sa ferme de Jons. Le couple éblouit les téléspectateurs par sa complicité naturelle et son attachement sincère.

Depuis, leur amour ne cesse de grandir. Mariés depuis août 2022, ils sont aujourd’hui parents de deux enfants : Capucine, née en 2021, et Adonis, venu au monde en 2023. Très connectés, Lucile et Jérôme n’hésitent jamais à partager leurs aventures familiales et agricoles sur les réseaux sociaux, où ils reçoivent d’ailleurs un soutien constant de leurs fans.

Une vie de famille épanouie à la campagne

Installés sur leur ferme dans le Rhône, Jérôme et Lucile mènent une vie simple et authentique, rythmée par le travail de la terre et les rires des enfants. Le couple se consacre entièrement à son quotidien d’agriculteurs, partageant avec leurs abonnés les coulisses de leur activité : culture maraîchère, production céréalière et transformation artisanale de leurs produits pour la vente.

À voir L’amour est dans le pré : Valentin face au drame après sa rupture avec Flavie, elle voulait tout décider

Leur compte Instagram est devenu une vitrine de leur engagement pour une agriculture durable, mais aussi le reflet d’un bonheur familial paisible. Capucine et Adonis grandissent entourés de nature, entre champs et serres, et les internautes saluent souvent cet équilibre entre vie professionnelle et éducative que le couple semble avoir trouvé.

Un anniversaire inoubliable pour Lucile

Le 26 mars dernier, Lucile a célébré ses 36 ans entourée des siens. Pour marquer cette journée spéciale, Jérôme et leurs deux enfants lui ont organisé une surprise touchante, documentée en images et vidéos sur les réseaux. Lucile est apparue tout sourire, rayonnante de bonheur, portant une parure de bijoux offerte par sa famille : boucles d’oreilles scintillantes, bague délicate et collier assorti.

Dans un message attendrissant, elle a déclaré que 2025 serait une année intense en émotions, soulignant combien elle se sent chanceuse d’avoir un mari et des enfants aussi impliqués et aimants. Les moments partagés ce jour-là, entre baisers, éclats de rire et photos dans les bras de son époux, témoignent d’une relation toujours aussi forte et harmonieuse.

Le succès d’un couple inspirant

Depuis leur passage à la télévision, Jérôme et Lucile continuent d’inspirer de nombreux internautes. Leur façon de vivre, entre simplicité rurale et amour familial, séduit bien au-delà de la sphère de la téléréalité. Le couple prouve qu’une histoire née à la télévision peut résister à l’épreuve du temps et de la réalité quotidienne.

À voir L’amour est dans le pré : Flavie larguée par Valentin après 9 mois, il coupe tout contact ! Il ne me répond plus…

Leur visibilité sur les réseaux sociaux est désormais un prolongement de l’histoire d’amour qu’ils ont su construire avec sincérité. Les internautes, fidèles au rendez-vous, saluent régulièrement leur complicité et leur lifestyle authentique, bien loin des strass et des paillettes auxquels d’autres candidats nous ont habitués. Jérôme et Lucile semblent avoir trouvé le secret d’un bonheur simple, bâti sur des fondations solides et naturelles.