Douche matin ou soir ? Ce que tous les Français font… et que le Dr Kierzek déconseille formellement sur Télématin

Prendre sa douche le matin ou le soir ? La question anime les débats depuis des années. Mais sur le plateau de Télématin, le docteur Gérald Kierzek a mis fin à la controverse : il est préférable de se laver le soir. Une habitude qui améliorerait à la fois l’hygiène, le sommeil et la santé respiratoire.

Un corps chargé d’impuretés en fin de journée

Tout au long de la journée, notre corps se charge de transpiration, de poussières, de pollution et d’allergènes. En particulier durant les saisons de pollinisation, les pollens s’accrochent à la peau, aux cheveux et aux vêtements. Se glisser dans son lit après une journée dehors revient donc à contaminer ses draps et sa chambre avec tout ce cocktail invisible qui peut gêner la respiration.

Le docteur Gérald Kierzek met en garde contre les répercussions nocturnes de ces résidus extérieurs. Non seulement ils peuvent provoquer des irritations cutanées, mais ils sont également responsables de crises d’allergies, d’éternuements et de troubles respiratoires nocturnes. Une douche du soir permettrait de se débarrasser efficacement de ces polluants et d’éviter leur transfert dans le lit.

Un impact direct sur la qualité du sommeil

Au-delà de l’hygiène, la douche du soir a aussi des effets physiologiques bénéfiques. Se laver avant de dormir aide à faire chuter légèrement la température corporelle, ce qui est un déclencheur naturel pour le processus d’endormissement.

D’après Kierzek, une douche tiède ou légèrement fraîche crée un choc thermique doux qui envoie au cerveau le message que le corps est prêt à dormir. Ce rituel apaisant prépare le système nerveux à la détente et favorise un sommeil plus réparateur. Une raison supplémentaire de repenser ses habitudes de lavage quotidien.

Une protection contre les acariens et les allergies

Dormir avec des particules de pollution ou des allergènes sur le corps crée un environnement idéal pour le développement des acariens. Ces petits parasites prolifèrent justement dans les draps, attirés par la chaleur et les débris organiques.

En se lavant le soir, on limite la quantité de résidus corporels accumulés dans la literie. Cela permet de conserver un lit plus sain et de réduire fortement les risques de réactions allergiques nocturnes. Ce geste simple pourrait donc, à terme, préserver la santé respiratoire sur le long terme, en empêchant la colonisation des chambres par ces allergènes courants.

Des chroniqueurs convaincus en direct à la télévision

Sur le plateau de Télématin, les explications de Gérald Kierzek ont suscité la surprise. Certains chroniqueurs, initialement adeptes de la douche matinale pour se réveiller, ont reconnu que les arguments du médecin tenaient la route.

Le changement de point de vue a été immédiat pour plusieurs d’entre eux, qui ont admis qu’ils envisageaient de remplacer cette routine matinale par un rituel du soir. Une démonstration convaincante qui montre que même les habitudes les plus enracinées peuvent évoluer avec un peu de science et de bon sens.