Scandale PSG : Ils savaient que son père allait mourir – Le témoignage bouleversant de la mère d’Adrien Rabiot choque les fans de foot et de téléréalité

Véronique Rabiot, mère et agente du footballeur Adrien Rabiot, s’est exprimée dans l’émission Complément d’enquête diffusée ce jeudi 27 mars 2025 sur France 2. Elle y a livré un témoignage poignant, accusant le Paris Saint-Germain d’avoir eu un comportement froid et inhumain envers son fils lors d’un moment particulièrement douloureux de leur vie familiale.

Des drames familiaux ignorés par le PSG

L’année 2019 fut particulièrement sombre pour les Rabiot. En pleine saison, Adrien a dû faire face au décès de sa grand-mère et à l’agonie de son père. Malgré ces événements tragiques, Véronique Rabiot affirme que le PSG est resté insensible à la douleur de son joueur. À cette période, Adrien n’était plus aligné, mis à l’écart par un choix du directeur sportif Antero Henrique, qui conditionnait son retour à une prolongation de contrat.

Elle a alors demandé au club que son fils soit exempté du stage hivernal au Qatar. Une requête qu’elle juge parfaitement justifiée vu la situation personnelle, mais qui a été catégoriquement refusée dans un premier temps. Et ce, alors que le joueur n’avait plus foulé les terrains depuis plus d’un mois.

Un refus vécu comme une humiliation

Pour Véronique Rabiot, la réponse du PSG a été non seulement injuste, mais surtout terriblement cruelle. Le club aurait argumenté que la présence de tous les joueurs était indispensable, y compris celle d’Adrien, qui pourtant ne participait plus aux matchs. Un paradoxe que la mère du joueur a dénoncé, en insistant sur le fait que le PSG savait pertinemment que le père de son fils vivait ses derniers jours.

Elle accuse la direction parisienne d’un manque de considération total, expliquant que l’humanité aurait dû primer sur les considérations sportives ou contractuelles. Ce refus, bien qu’il ait été finalement levé, a laissé une empreinte profonde et amère chez la famille Rabiot.

Des tensions prolongées avec le club

Depuis cet épisode, les relations entre les Rabiot et le PSG sont devenues glaciales. Adrien Rabiot a quitté le club pour rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille, mais le ressentiment demeure. Véronique révèle qu’une plainte a été déposée à la suite d’injures proférées lors d’un retour au Parc des Princes, où l’accueil n’a pas été des plus chaleureux.

Complément d’enquête a notamment dévoilé des échanges de SMS accablants pour le PSG, où la direction refuse noir sur blanc à Adrien Rabiot de manquer le stage au Qatar pour raisons familiales. Ces révélations brutales donnent corps aux accusations de froideur institutionnelle lancées par Véronique Rabiot.

Un témoignage qui relance la polémique

L’intervention de Véronique Rabiot dans cette émission a ravivé les tensions autour de la gestion humaine des clubs de football professionnels. Beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur la manière dont certains clubs, à l’image du PSG, privilégient les intérêts commerciaux ou sportifs au détriment de l’humain.

Ce témoignage poignant n’est pas passé inaperçu et pourrait même provoquer de nouvelles discussions au sein du football français. La famille Rabiot, quant à elle, semble décidée à ne pas laisser ces événements être oubliés par les instances.