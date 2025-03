Charles III de nouveau hospitalisé à 76 ans : les fans de la royauté britannique inquiets après un petit accident de parcours lié à son cancer

Charles III, 76 ans, a été hospitalisé le jeudi 27 mars 2025 en raison d’effets secondaires liés à son traitement contre le cancer. Le roi d’Angleterre a été admis à la London Clinic, un établissement déjà familier au monarque, suscitant de nouvelles inquiétudes sur l’évolution de sa maladie, annoncée en février 2024.

Une hospitalisation imprévue

Le palais de Buckingham a révélé que le roi avait dû être conduit à l’hôpital « pour observation », après avoir ressenti des effets secondaires préoccupants dus à son traitement hebdomadaire. Il a été soigné à la London Clinic, située à Marylebone, dans le centre de Londres, où il avait déjà été pris en charge par le passé pour d’autres raisons médicales.

Bien que l’hospitalisation n’ait duré que quelques heures, elle a entraîné le report de tous les engagements officiels prévus pour l’après-midi du jeudi et pour la journée entière du vendredi. Une décision inhabituelle pour un souverain qui poursuit généralement ses fonctions malgré son état de santé fragile.

Les autorités n’ont pas souhaité détailler les symptômes précis ayant provoqué cette hospitalisation, mais insistent sur le caractère préventif de cette démarche. Cette communication vise à éviter toute panique au sein de la population britannique déjà sensibilisée par l’annonce de sa maladie un an auparavant.

Un traitement suivi avec rigueur

Le roi a commencé son traitement contre le cancer en février 2024, suite à la découverte de la maladie lors d’une opération chirurgicale pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Cette intervention avait permis de détecter des cellules cancéreuses à un stade apparemment précoce, déclenchant un protocole thérapeutique strict.

Depuis lors, Charles III suit un traitement hebdomadaire parfaitement encadré par les meilleurs spécialistes du royaume. Selon Buckingham, le traitement évolue « dans la bonne direction », même si cet épisode confirme que la rémission n’est pas encore à l’ordre du jour.

Bien que le roi ait repris ses activités après être rentré à Clarence House, son état reste sous surveillance médicale étroite. Ce « petit accident de parcours » rappelle à tous que la lutte contre le cancer est une épreuve longue, même pour un roi.

Un souci de transparence maîtrisée

La communication du palais reste mesurée, et en maîtrisant le récit autour de la santé de Charles III, la famille royale tente de préserver une certaine stabilité au sein de la monarchie. À chaque mise à jour, les mots sont choisis pour rassurer, comme dans ce dernier communiqué évoquant une hospitalisation « par précaution ».

Alors que certaines voix réclament davantage de transparence sur la nature exacte de la maladie du roi – notamment pour évaluer sa capacité à assurer ses fonctions –, le palais continue de filtrer les informations avec la plus grande prudence.

Le ton reste optimiste et volontairement apaisant, affirmant que le roi « poursuit ses activités » et que l’épisode n’est qu’un contretemps dans un protocole médical bien encadré. Reste à savoir si ce nouvel incident marquera un ralentissement plus durable dans l’agenda du monarque.