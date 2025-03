Choc pour les Français passionnés de culture : après la Fnac, Gibert Joseph et d’autres librairies emblématiques ferment leurs portes

Les enseignes culturelles françaises sont confrontées à une vague sans précédent de fermetures, marquée par celles de la Fnac des Champs-Élysées à Paris et de plusieurs librairies emblématiques. Cette tendance alarmante met en lumière la fragilité croissante du commerce culturel, menacé par l’e-commerce, la hausse des loyers et la numérisation des usages.

Clap de fin pour Gibert Joseph à Paris

Après la Fnac des Champs-Élysées, c’est au tour de Gibert Joseph de baisser le rideau dans la capitale. Le magasin historique situé boulevard Saint-Denis a définitivement fermé, frappé de plein fouet par la concurrence agressive du commerce en ligne et des loyers devenus intenables pour ce type d’établissement.

Autrefois temple pour les passionnés de livres, ce lieu se vide désormais de ses rayons, incarnant la fin d’une époque pour une génération d’amateurs de culture papier. La disparition de cette enseigne vient renforcer le sentiment d’effacement progressif des espaces culturels physiques dans les centres urbains.

Colère et incompréhension à Angers

À Angers, la fermeture des librairies Contact rue Lenepveu et de Saint-Serge a provoqué une onde de choc. Savoirs Plus, l’entreprise à la tête de ces enseignes, a pris la décision de cesser définitivement leur activité, suscitant l’indignation de nombreux clients et salariés.

Cette décision brutale touche au patrimoine local, plusieurs habitants exprimant leur attachement à ces espaces devenus des repères. Face à cette initiative jugée précipitée, les fondateurs de la Sadel appellent désormais à une réunion publique citoyenne afin d’envisager des alternatives à la fermeture définitive.

Un parfum d’injustice pour les salariés

La tension est palpable du côté des syndicats. Force Ouvrière monte au créneau et dénonce une logique purement financière, s’inscrivant à l’encontre des valeurs fondatrices du modèle social français. Le syndicat pointe du doigt un manque criant de transparence dans le processus de décision.

Environ 70 postes sont aujourd’hui directement menacés, soit près de la moitié des effectifs de Savoirs Plus. Une réunion décisive se tiendra le 2 avril à la Bourse du travail pour discuter de l’avenir professionnel des salariés concernés et tenter de sauver ce qui peut encore l’être.

D’autres enseignes sur la sellette

La disparition du magasin des Champs-Élysées n’était peut-être que le prélude d’un phénomène plus vaste. Plusieurs autres boutiques de la Fnac, notamment à Strasbourg et Beauvais, sont désormais dans une zone d’incertitude. Le spectre de fermetures supplémentaires inquiète les équipes et les clients attachés à ces repères culturels.

Autre acteur fragilisé : Cultura, qui a procédé récemment à la fermeture de plusieurs de ses établissements, notamment celui du centre Perrinon. Ces signaux faibles témoignent d’un secteur en pleine mutation, bousculé par les nouvelles habitudes numériques des consommateurs.

L’espoir venu des Antilles

Alors que l’Hexagone assiste à l’érosion lente du commerce de la culture, certains territoires résistent. En Martinique, les Librairies Antillaises, désormais affiliées à un concurrent de la Fnac, réussissent à maintenir leur cap face aux perturbations du marché.

Un contre-exemple encourageant qui démontre qu’avec une stratégie adaptée et une proximité renforcée avec les lecteurs, il est encore possible de garder vivante la flamme culturelle en magasin. Les librairies indépendantes pourraient bien incarner l’alternative de demain face à la domination numérique.