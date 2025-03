Malcolm revient sur Disney+ : qui succède à Marion Game pour la voix culte de Loïs ?

Le retour tant attendu de Malcolm sur Disney+ avec quatre nouveaux épisodes soulève de nombreuses attentes chez les fans. L’une des plus grandes interrogations concerne l’identité de celle qui donnera désormais sa voix à Loïs, personnage culte de la série, autrefois interprété par l’inoubliable Marion Game.

Un rôle culte marqué par Marion Game

Marion Game a prêté sa voix pendant des années au personnage de Loïs, la mère autoritaire et débordante d’énergie dans la série Malcolm. Sa voix unique a profondément marqué les spectateurs, tant son interprétation débordait de force, de justesse et d’émotion. En parfaite symbiose avec l’actrice américaine Jane Kaczmarek, elle offrait une présence vocale marquante, rendant le personnage vibrant et mémorable.

Ce duo entre voix française et performance originale donnait une densité supplémentaire à Loïs, consolidant son statut de personnage incontournable auprès du public francophone. Le décès de Marion Game a donc naturellement suscité une vague d’émotion parmi les fans et les professionnels du doublage.

Le décès d’une légende du doublage

Marion Game s’est éteinte après avoir lutté contre la maladie d’Alzheimer, laissant une empreinte indélébile dans le monde du doublage. Elle était particulièrement admirée pour sa rigueur et son amour du métier, souvent saluée par ses pairs, notamment son complice Gérard Hernandez, rencontré sur le tournage de la série Scènes de ménages.

Sur le plateau comme en cabine de doublage, elle incarnait le professionnalisme et la passion d’une carrière dédiée à la voix. Pour elle, ce n’était pas l’argent qui motivait ses choix, mais bien la volonté de donner le meilleur d’elle-même dans chacun de ses rôles, à l’image de Loïs qu’elle considérait comme l’un de ses préférés.

Évelyne Grandjean, la relève assurée

Pour assurer la continuité de Malcolm dans cette nouvelle salve d’épisodes, Disney+ a fait appel à Évelyne Grandjean pour remplacer Marion Game au doublage de Loïs. Une décision qui a été largement saluée par les amateurs de la série, Évelyne étant elle-même une figure respectée du doublage français.

Son interprétation a su préserver l’essence du personnage tout en lui insufflant une nouvelle sensibilité, fidèle à l’esprit original. Son arrivée permet ainsi de maintenir cette connexion essentielle entre la voix et le personnage, un détail décisif pour les fans francophones de séries cultes.

Un retour très attendu sur Disney+

Avec ces quatre nouveaux épisodes inédits, le retour de Malcolm s’annonce comme un événement marquant, autant pour les nostalgiques que pour une nouvelle génération de téléspectateurs. Le casting vocal, ajusté mais respectueux, démontre l’effort déployé pour offrir une version française à la hauteur de l’originale.

La présence d’Évelyne Grandjean au doublage symbolise ce passage de relais tout en perpétuant l’héritage de Marion Game. La production promet ainsi de rester fidèle à l’univers de la série tout en apportant de la fraîcheur, une équation délicate mais nécessaire après une pause de plusieurs années.

Le retour de Malcolm est également vu comme un bel hommage à Marion Game, une manière de célébrer son talent en redonnant vie à son personnage emblématique auprès du public français.