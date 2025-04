Inès Reg brise le silence sur son clash avec Natasha St-Pier : J’ai réagi comme une enfant

Invitée sur le plateau de l’émission Quotidien ce 31 mars 2025, Inès Reg a pris la parole pour mettre un terme aux tensions qui ont marqué son aventure dans Danse avec les stars. Elle revient avec émotion sur sa dispute avec Natasha St-Pier, qu’elle considère aujourd’hui avec plus de recul et de maturité.

Un conflit vécu comme une profonde injustice

Présente en plateau pour évoquer son actualité, Inès Reg n’a pas éludé la polémique qui a secoué les coulisses de Danse avec les stars. Elle est revenue longuement sur l’incident médiatisé qui l’a opposée à Natasha St-Pier. Selon elle, l’affaire a été entretenue de manière disproportionnée et elle regrette profondément que sa version des faits n’ait pas été entendue. L’humoriste a évoqué un système où l’opinion publique prend souvent partie avant de laisser place à l’écoute et à la nuance, ce qui l’a profondément blessée.

Inès a reconnu avoir réagi sous le coup de l’émotion, dans un contexte tendu et sous pression. Elle admet que c’est une réaction qu’elle ne referait pas aujourd’hui : « J’ai agi comme une enfant », a-t-elle confié face à Yann Barthès. Un aveu sincère qui traduit un profond désir de tourner la page.

Des blessures d’enfance ravivées en pleine lumière

Dans ses confidences, Inès Reg a évoqué les résonances personnelles de son comportement dans cette affaire. Le conflit avec Natasha St-Pier aurait ravivé chez elle des souvenirs d’enfance non digérés, liés à des injustices ressenties et à une difficulté à se faire entendre. « C’est des choses que je traînais en moi sans m’en rendre compte », a-t-elle expliqué, touchée.

Ce passage médiatique a donc agi comme un révélateur, mettant en lumière les fragilités profondes de l’artiste, bien au-delà de la simple dispute de plateau. À travers cet épisode, Inès dit avoir appris beaucoup sur elle-même, sur ses réactions, mais aussi sur l’importance de prendre du recul face à l’exposition médiatique.

Un apaisement retrouvé et une volonté d’avancer

Aujourd’hui, l’humoriste de 32 ans se dit plus calme, plus sage et surtout déterminée à ne plus se laisser enfermer dans une image conflictuelle. « On ne peut pas changer ce que les autres pensent de nous, mais on peut avancer », glisse-t-elle avec une sincérité désarmante.

Elle affirme avoir appris à se détacher des jugements extérieurs et à ne plus se débattre face au flot de critiques. Sa priorité désormais est de se concentrer sur ses projets personnels et professionnels. Sans rancune envers Natasha St-Pier, Inès souhaite enterrer cette affaire et garder de cette aventure télé uniquement ce qu’elle en a tiré de positif.

Une décision ferme de clore le chapitre Danse avec les stars

Par cette prise de parole, Inès Reg signe la fin officielle de cette séquence houleuse. Elle déclare vouloir définitivement clore ce chapitre mouvementé de son expérience dans Danse avec les stars, et aller de l’avant. « Ce n’est plus un sujet pour moi », a-t-elle dit, visiblement soulagée.

Cette posture de paix intérieure et de maturité résonne comme un message adressé à ses supporters, mais aussi à ceux qui ont pu douter de sa sincérité. En osant partager cette introspection, Inès Reg montre une autre facette : celle d’une femme qui, malgré la tempête médiatique, a su grandir à travers l’adversité.