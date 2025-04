Lenie et Jungeli (DALS) officialisent leur duo : Un vrai banger annoncé pour le 4 avril

Depuis plusieurs semaines, les fans de Danse avec les stars pressentaient une annonce. C’est désormais confirmé : Lenie et Jungeli officialisent leur collaboration musicale après avoir séduit le public sur le parquet. Leur complicité dépasse la piste pour donner naissance à un projet déjà très attendu.

Un duo qui fait sensation sur le parquet

Depuis le lancement de la saison, Lenie et Jungeli ont rapidement attiré l’attention grâce à leur alchimie débordante et leurs prestations émouvantes. À chaque prime, leur complicité se renforce, captant les regards du jury et du public. Leurs chorégraphies, toujours intenses et fluides, les ont hissés en haut du classement, au point de devenir des favoris incontestés de la compétition.

Au fil des émissions, les téléspectateurs ont remarqué une énergie particulière entre ces deux artistes, laissant présager une possible connexion bien au-delà de la danse.

Les rumeurs s’intensifient en coulisses

Avec le succès de leurs prestations, les spéculations se sont multipliées sur une possible collaboration artistique en dehors de l’émission. Plusieurs indices ont semé le doute : comportements complices en coulisses, échanges cryptiques sur les réseaux sociaux, et surtout une photo publiée sur Instagram montrant les deux artistes en studio.

Ce cliché, très commenté par leurs abonnés, a immédiatement enflammé les spéculations, certains imaginant un duo musical en préparation.

Une annonce qui enflamme les réseaux

Le vendredi 28 mars 2025, lors de l’émission spéciale « La Bataille des Juges », Lenie a mis fin aux rumeurs. Sur Instagram, elle a officialisé la sortie imminente de leur premier titre commun. Baptisée « À tes côtés », cette chanson est selon elle un « véritable banger » né après plusieurs semaines d’enregistrement intensif, entre sessions de nuit et journées marathon en studio.

Cette annonce a provoqué une vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux. Les fans multiplient les commentaires, affirmant déjà avoir trouvé leur nouvelle chanson préférée de l’année.

Une sortie très attendue : rendez-vous le 4 avril

Le single « À tes côtés » sera disponible dès le 4 avril 2025, une date désormais cochée dans les calendriers des fans. Lenie et Jungeli, initialement réunis pour danser, comptent bien s’imposer désormais aussi en musique.

Les projets communs de ce genre ne sont pas rares dans l’univers du spectacle, mais peu d’entre eux bénéficient d’un tel engouement avant même la sortie officielle. Grâce à leur visibilité sur TF1 et leur connexion palpable, tout semble réuni pour faire de ce morceau l’un des succès de ce printemps.

Ce virage vers la musique pourrait être le début d’une nouvelle carrière en duo… ou d’une association artistique plus durable que prévu.