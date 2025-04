Condamnation choc de Marine Le Pen : Bardella réagit dans l’émission intime de Karine Le Marchand

Marine Le Pen a été condamnée à une peine de prison le 31 mars 2025 pour détournement de fonds publics. La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale risque aussi cinq ans d’inéligibilité, une sanction qui pourrait l’écarter de la présidentielle de 2027. Jordan Bardella réagit dans l’émission « Une ambition intime ».

Une condamnation historique pour Marine Le Pen

Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Marine Le Pen coupable de détournement de fonds publics pour avoir rémunéré fictivement quatre assistants parlementaires au Parlement européen entre 2004 et 2017. Elle écope de quatre ans de prison, dont deux fermes aménagés en détention à domicile sous surveillance électronique. La peine comprend également une amende de 100 000 euros ainsi que cinq ans d’inéligibilité.

L’ancienne candidate à la présidentielle a quitté la salle d’audience avant le prononcé du jugement, un geste interprété par certains observateurs comme un désaveu. Peu après, elle a convoqué une réunion d’urgence au sein du Rassemblement national, dans une tentative d’organiser la riposte. Par la suite, son équipe a annoncé qu’elle ferait appel de la décision, espérant ainsi suspendre temporairement les effets de la condamnation.

Cette affaire judiciaire pourrait rebattre les cartes du jeu politique à l’approche de la présidentielle de 2027. Le spectre de l’inéligibilité de Marine Le Pen pousse certains cadres du RN à repenser la stratégie du parti pour les années à venir.

Jordan Bardella en première ligne

Le même jour que la condamnation de Marine Le Pen, Karine Le Marchand a publié un extrait inédit de son émission « Une ambition intime », dans lequel elle reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement national. L’interview, enregistrée le 8 février 2025, résonne désormais de façon troublante avec l’actualité brûlante. Interrogé sur la possibilité que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à l’élection de 2027, Bardella reconnaît que cette éventualité n’a jamais été sérieusement envisagée par le parti.

Il ajoute néanmoins qu’être empêché de se présenter « ne signifie pas qu’on arrête de faire de la politique« . Ce commentaire, à la fois prudent et stratégique, semble ouvrir la porte à un recentrage du RN autour de sa propre personne, alors qu’il incarne déjà depuis plusieurs mois la nouvelle figure montante du parti.

En évoquant les conséquences d’une telle situation, Jordan Bardella indique ne pas souhaiter précipiter les choses, mais son calme apparent cache peut-être les premiers signes d’une prise de relais.

Un programme politique dans un format intime

Ce nouveau numéro de « Une ambition intime » marque le grand retour de l’émission culte de Karine Le Marchand, dans laquelle plusieurs responsables politiques se sont déjà confiés sur leur parcours personnel et leurs ambitions. Par le passé, l’animatrice a reçu des invités comme Nicolas Sarkozy, Rachida Dati ou encore Bruno Le Maire, dans un cadre plus émotionnel que politique.

Avec Jordan Bardella, l’émission propose un éclairage plus humain sur le président du Rassemblement national, souvent perçu comme calculateur ou réservé. Le fait que la diffusion de cet entretien coïncide avec la tourmente judiciaire de Marine Le Pen n’est pas anodin : il montre à quel point la trajectoire de Bardella s’accélère au sein du RN.

Karine Le Marchand confronte ainsi son invité à ses doutes, ses ambitions cachées et la possibilité d’un scénario où il deviendrait le visage incontournable de l’extrême droite française. Un rôle que l’intéressé semble prendre de plus en plus au sérieux, dans un contexte politique ultra-incertain.