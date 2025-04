Marwa explose après les graves accusations d’Aqababe : On va se déchirer pour de vrai

Marwa est au cœur d’une vive polémique depuis que le blogueur Aqababe a lancé de graves accusations à son encontre, évoquant notamment des violences conjugales, une infidélité avec Ahmed Thaï et un passé supposé d’escort. Face à ces déclarations, l’ex-candidate de téléréalité a décidé de sortir du silence et de répondre, avec fermeté, via ses réseaux sociaux.

Des accusations choc signées Aqababe

Ce week-end, Aqababe a lancé une série de révélations explosives à propos de Marwa et de son ex, Vincent Queijo. Bien que leur rupture ait déjà été officialisée, le blogueur affirme que Marwa en est en partie responsable. Il l’accuse notamment d’avoir fait preuve de violences physiques envers Vincent, mais aussi de l’avoir trompé avec Ahmed Thaï, autre personnalité de la téléréalité.

Autrefois amis, Aqababe et Marwa se sont brouillés sévèrement, poussant le blogueur à partager ce qu’il prétendait garder secret jusque-là. Dans une série de messages, il annonce la couleur : “On va se déchirer publiquement pour de vrai.” À travers ces publications, il dresse un portrait accablant de Marwa, qui aurait, selon lui, multiplié les mensonges et comportements toxiques dans son couple tout en cachant une double vie.

L’annonce a immédiatement fait l’effet d’une bombe sur les réseaux, enflammant Twitter, TikTok et Instagram. Nombreux sont les internautes à réagir face à ces dénonciations sans filtre, certains soutenant Aqababe, tandis que d’autres dénoncent une tentative manifeste de nuire à la réputation de Marwa.

Marwa brise le silence mais reste mesurée

Après plusieurs jours de rumeurs et de clashs publics, Marwa a finalement pris la parole via sa story Instagram. Sans jamais mentionner directement le nom d’Aqababe, elle s’est exprimée sur la gravité des accusations portées contre elle. Selon elle, il est hors de question de répondre publiquement, préférant confier l’affaire à la justice pour que la vérité soit reconnue dans un cadre légal.

Elle insiste sur le fait que son silence n’est en aucun cas une forme d’aveu : “Mon silence est une arme, pas une faiblesse.” Elle affirme ne pas vouloir alimenter davantage les tensions sur les réseaux sociaux, malgré les propos qu’elle juge choquants, infondés et diffamatoires. Ses mots laissent entendre qu’une procédure judiciaire est en cours ou sera bientôt engagée.

Par cette démarche, Marwa entend se défendre avec dignité, sans céder aux pressions médiatiques. Elle demande également à ses abonnés de respecter son choix de discrétion, expliquant que la lumière sera faite en temps voulu, dans un environnement plus serein que celui du monde virtuel.

Une rupture déjà controversée

Avant cet éclatement public, Marwa s’était exprimée il y a quelques semaines à propos de sa séparation avec Vincent Queijo. Là encore, sa version semblait déjà susciter de vives réactions auprès des internautes, nombreux à remettre en question la sincérité de leur relation. Elle confiait à l’époque avoir été déçue par l’attitude de Vincent, évoquant notamment un manque d’implication de sa part.

Marwa assumait son erreur d’avoir cru en une relation qui ne reposait finalement que sur des faux-semblants. Elle affirmait aussi ne pas avoir écouté les conseils de son entourage, qui lui avait depuis le début exprimé des doutes sur Vincent. Un aveu qui, aujourd’hui, prend un tout autre sens à la lumière des révélations d’Aqababe.

Toutefois, en évoquant elle-même des regrets et des illusions perdues, Marwa semblait déjà vouloir tourner la page de cette histoire compliquée. Si elle n’avait jamais mentionné de violences ou d’infidélités à ce moment-là, les zones d’ombre autour de sa version continuent d’alimenter les débats.

Passé sulfureux ou vengeance déguisée ?

Parmi les nombreuses accusations du blogueur, l’une des plus marquantes concerne un supposé passé d’escorting. Cette information, jamais confirmée auparavant, fait planer un doute sur le passé de Marwa. Certains internautes, surpris par la brutalité des propos d’Aqababe, y voient avant tout une vendetta personnelle découlant de leur amitié brisée.

Marwa n’a ni confirmé ni démenti cette dernière rumeur, se contentant de dénoncer vivement les atteintes à sa réputation dans sa publication Instagram. En choisissant la voie judiciaire, elle tente de mettre fin à ce déballage public, espérant sans doute que la justice pourra trancher sur la véracité de ces revendications.

Malgré les critiques et les incertitudes, de nombreux fans continuent de la soutenir, dénonçant une campagne de dénigrement menée par Aqababe, qualifiée de harcèlement en ligne déguisé. Pour eux, la méthode et l’acharnement du blogueur en disent long sur ses intentions.

Les réactions en ligne déchaînées

Depuis les révélations, les réseaux sociaux ne désemplissent pas de commentaires, mèmes, vidéos et prises de positions. Le scandale attire autant de curieux que de fans outrés. Tandis que certains jugent les révélations crédibles, d’autres questionnent la validité des preuves avancées par Aqababe, souvent fondées sur des “on-dit” plutôt que des éléments tangibles.

Des extraits de vidéos, lives anciens et photos compromettantes circulent, parfois hors contexte, rendant la situation encore plus confuse. Les fans de Marwa dénoncent un cyberlynchage organisé, critiquant la manière dont sa vie privée est exposée sans filtre au grand public.

Le silence prolongé de Vincent Queijo, jusqu’ici relativement discret sur cette affaire, intrigue également. De nombreux internautes interrogent son absence de réaction, certains y voyant une forme de confirmation tacite, d’autres une volonté de protéger son image ou d’éviter d’aggraver les tensions.