Nathanya (Les Anges) choque en révélant un casting humiliant à seulement 17 ans : Tu te rentres…

Nathanya Sonia, connue pour sa participation à la saison 11 des Anges en 2019, revient sur une facette sombre de son parcours dans la télé-réalité. À seulement 17 ans, lors de son premier casting, elle aurait été confrontée à une question à connotation sexuelle choquante, révélant les dérives inquiétantes des coulisses de ce milieu.

Un casting traumatisant à l’âge de 17 ans

Déterminée à changer son destin, Nathanya Sonia, alors sortie d’un environnement familial instable et violent, tente sa chance dans la télé-réalité. Ayant grandi dans un foyer, elle espérait trouver dans ce milieu une voie de rédemption et une opportunité de s’émanciper. Mais dès son premier casting à 17 ans, la jeune femme se heurte à l’envers du décor.

Durant cette première expérience, la production lui impose de se présenter en maillot de bain. Un moment déjà délicat qui prend une tournure insoutenable lorsque l’un des responsables lui pose une question gravement déplacée : « tu te rentres souvent des trucs ? », rapporte-t-elle. Stupéfaite par cette remarque à caractère sexuel, Nathanya réagit vivement, insultant l’auteur de cette réflexion et quittant la pièce avec colère.

Contre toute attente, elle affirme avoir été rattrapée par la production quelques instants plus tard, qui lui aurait lancé : « on t’a adorée ». Un comportement qui illustre, selon elle, l’impunité et le fonctionnement toxique de certains castings dans le monde de la téléréalité, où l’on valorise provocations et tensions plutôt que le respect des individus.

Une enfance marquée par les abus et les violences

Dans une interview poignante pour RTL, Nathanya révèle que son attrait pour la télé-réalité est né d’un profond désir d’échapper à son passé. Ayant grandi dans un contexte familial extrêmement difficile, elle se décrit comme une enfant abandonnée par le système. Son parcours a été marqué par la souffrance, les traumatismes et une violence omniprésente dès l’enfance.

Avec la sortie de son livre autobiographique « L’enfant oubliée », elle donne un visage à cette souffrance longtemps dissimulée. Elle y raconte, sans filtre, les séquelles psychologiques de son passé, mais aussi l’espoir de s’en sortir, le besoin de reconnaissance, et la manière dont la télé-réalité, malgré ses dérives, lui a offert un semblant de projecteur.

La démarche de publication de son ouvrage s’inscrit dans une volonté profonde de libération personnelle, mais aussi de dénonciation. À travers ces pages, Nathanya espère tendre la main à d’autres jeunes brisés par la vie, et surtout briser le silence autour de ce qu’ils endurent.

Un parcours télévisé malgré tout

Malgré ce premier casting traumatisant, Nathanya a poursuivi sa carrière médiatique. Elle a ensuite participé à plusieurs émissions populaires, telles que Moundir et les Apprentis Aventuriers, « Les Marseillais vs Le Reste du Monde », ou encore « La Villa des Cœurs Brisés 5 ». Des programmes réputés pour leur ambiance explosive et leurs intrigues amoureuses, et dans lesquels elle s’est construite une notoriété croissante.

Cependant, même au cœur de ce succès apparent, la jeune femme gardait en elle les blessures de son passé et la frustration de voir des comportements dérangeants banalisés au quotidien. Désormais âgée de 25 ans, elle prend du recul sur ces expériences, analysant avec lucidité ce qu’elle a vécu dans un système qu’elle juge volontiers malsain.

Ce n’est que plus tard, grâce à un suivi thérapeutique conséquent, qu’elle apprend à poser ses limites. Elle affirme aujourd’hui avoir reconstruit une image plus saine d’elle-même, loin des projecteurs artificiels.

Une voix qui s’élève pour dénoncer

À travers ses interviews et son livre, Nathanya Sonia se positionne désormais comme une voix incontournable pour dénoncer les abus dans le monde de la télé-réalité. Elle utilise son vécu personnel pour alerter le grand public sur les coulisses d’un univers souvent idéalisé, mais parfois pernicieux pour les jeunes fragilisés.

Son témoignage soulève des questions importantes sur la manière dont sont traités les candidats, en particulier les plus jeunes. Elle met en lumière l’absence de cadres éthiques stricts dans les castings, et les risques que cela fait peser sur les plus vulnérables.

Nathanya espère désormais que son histoire provoquera une prise de conscience et incitera les acteurs de ce milieu à mieux protéger les postulants. Elle se dit prête à s’engager pour un encadrement plus responsable et veut utiliser sa notoriété pour faire évoluer les pratiques. La jeune femme n’est plus seulement une star de télé : elle est devenue un symbole de résilience et d’alerte.