Val Kilmer est mort à 65 ans : Il s’est battu jusqu’au bout , confie sa fille Mercedes

L’acteur américain Val Kilmer, légende d’Hollywood dans les années 1980 et 1990, est mort à l’âge de 65 ans, des suites d’une pneumonie particulièrement sévère. La nouvelle a été confirmée par sa fille Mercedes Kilmer dans une déclaration au New York Times. Depuis 2014, il combattait un cancer de la gorge contre lequel il avait remporté une rémission.

Une carrière marquée par des rôles cultes

Né à Los Angeles, Val Kilmer nourrissait une passion pour l’art et la peinture, mais c’est au cinéma qu’il a marqué son époque. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle de « Iceman » dans Top Gun (1986), aux côtés de Tom Cruise. Ce film aérien et iconique propulse l’acteur au rang de star mondiale.

Il enchaîne ensuite plusieurs grandes performances dans des films devenus cultes. Dans Willow, il participe à l’une des grandes épopées fantastiques des années 1980, avant d’incarner un Jim Morrison troublant de réalisme dans The Doors, réalisé par Oliver Stone. S’en suivent des rôles puissants dans Cœur de tonnerre, True Romance, Tombstone et l’inoubliable Heat, où il évolue aux côtés de Robert De Niro et Al Pacino, formant un trio d’exception.

Batman Forever, tremplin raté et déclin critique

En 1995, il enfile le costume du super-héros dans Batman Forever. Ce rôle, qui devait le propulser comme figure incontournable des blockbusters, provoque au contraire une rupture dans sa carrière. Le film reçoit un accueil mitigé, et Kilmer peine ensuite à retrouver des rôles à la hauteur de son talent.

Sa réputation à Hollywood se ternit, marquée par des critiques sur son comportement de tournage. Il se retrouve alors relégué à des productions plus hostiles à la critique, comme L’Île du docteur Moreau, Le Saint ou Planète rouge. Malgré ces difficultés, il revient en grâce avec le film Kiss Kiss Bang Bang, où il affiche une alchimie certaine avec Robert Downey Jr., bien que ce dernier capte davantage l’attention médiatique.

Combat contre la maladie et résurrection numérique

La vie de Val Kilmer bascule en 2014 lorsqu’on lui diagnostique un cancer de la gorge agressif. Il subit plusieurs opérations qui entraînent la perte de sa voix, l’obligeant à s’éloigner temporairement des caméras. Malgré cela, il n’abandonne pas sa passion, continuant de peindre et de participer à quelques projets artistiques.

Sa résurrection médiatique survient en 2022 avec la sortie de Top Gun: Maverick. Grâce à une technologie d’intelligence artificielle, sa voix est entièrement reconstituée pour lui permettre de reprendre brièvement son personnage d’Iceman. Une scène émotive saluée par Tom Cruise comme une collaboration « très spéciale », soulignant le talent et la ténacité de son ancien partenaire de jeu.

Vie privée discrète et héritage artistique

Loin des tabloïds, Val Kilmer a mené une vie privée relativement secrète. Il a été marié à Joanne Whalley, rencontrée sur le tournage de Willow. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Mercedes, qui a confirmé sa disparition, et Jack, qui a choisi de marcher sur les traces de son père en devenant acteur.

Malgré une carrière en dents de scie, Val Kilmer laisse derrière lui une filmographie dense et inoubliable. Alternant projets indépendants et blockbusters, il a su incarner des personnages aussi puissants qu’énigmatiques. Sa notoriété reste forte dans la mémoire collective, entre légende rock dans The Doors et héros tragique dans Batman.

Son décès marque la fin d’une époque pour ceux qui ont grandi avec son charisme et son regard magnétique sur grand écran.