Cyril Hanouna troublant avec Kelly Vedovelli : La Tunisie, des voyages de fou … et plus encore

Cyril Hanouna fait ses adieux à Touche pas à mon poste après une dernière émission diffusée le 26 mars. Ce moment d’émotion, couplé à un hommage appuyé à Kelly Vedovelli, ravive l’intérêt autour de leur relation présumée. Mais l’animateur est aussi au cœur d’une controverse liée à des propos sexistes.

Des adieux émouvants sur le plateau de TPMP

Durant la toute dernière émission avant la pause estivale, Cyril Hanouna a pris la parole pour remercier ses chroniqueurs et partager quelques souvenirs forts. Véritable showman, il a multiplié les gestes de tendresse et les confidences, notamment envers ses fidèles collaboratrices comme Valérie Benaïm et Kelly Vedovelli.

Mais c’est bien son discours à Kelly qui a attiré tous les regards. L’animateur n’a pas hésité à exposer la forte complicité qui les unit, racontant leur voyage en Tunisie et d’autres souvenirs partagés : « On a vécu plein de choses, on a traversé plein de choses, la Tunisie, on a fait des voyages de fou », a-t-il déclaré, laissant penser que leur relation dépasse le simple cadre professionnel.

En lui assurant qu’elle serait toujours la bienvenue dans ses futures aventures, Hanouna a renforcé les spéculations sur leur proximité. Une manière habile aussi de balayer les rumeurs liant récemment son nom à une autre femme influente.

Une mise au clair face aux rumeurs sur Tiphaine Auzière

Cyril Hanouna a également profité de cette séquence pour vraisemblablement répondre à sa manière aux rumeurs le liant à Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Ces derniers jours, certains médias prêtaient à l’animateur une idylle avec la jeune femme, une information qui a fait couler beaucoup d’encre.

En mettant Kelly Vedovelli dans la lumière de cette émission de clôture, l’animateur a semblé vouloir orienter l’attention médiatique vers une figure connue du public et familière des téléspectateurs de TPMP. Certains y voient une stratégie de communication bien pensée, d’autres une réelle déclaration du cœur.

Ces choix de mise en scène ne sont pas anodins dans un contexte où Cyril Hanouna reste scruté de très près par la presse et les réseaux sociaux.

Une tempête de critiques après des propos sexistes

En parallèle de cette déclaration télévisuelle très commentée, la réputation de Cyril Hanouna est une nouvelle fois ternie par la révélation d’un enregistrement audio dans lequel l’animateur critique violemment Laury Thilleman.

Dans ce fichier dévoilé par Mediapart, il décrit l’ancienne Miss France comme une « chèvre » et une personne « nulle », allant jusqu’à remettre en cause ses capacités professionnelles et son apparence physique, dans des termes jugés sexistes.

Les propos ont immédiatement suscité l’indignation de nombreux internautes, relançant les accusations sur le comportement souvent décrié de l’animateur en coulisses. Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna est pointé du doigt pour des attitudes jugées déplacées, et ce nouvel épisode vient alimenter un récit de plus en plus critique autour de lui.

Certains dénoncent une double image : celle d’un homme tendre et généreux en plateau, et celle d’un patron autoritaire et irrespectueux en coulisses. Quoi qu’il en soit, la polémique ne semble pas affecter son retour à l’antenne prévu sur W9 à la rentrée prochaine.