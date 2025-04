Koh-Lanta 2025 : élimination choc après un vote serré, elle ne mérite pas sa place dans l’équipe

Un nouveau coup de théâtre s’est produit dans Koh-Lanta 2025 lors de l’épisode diffusé le 1er avril sur TF1. À l’issue d’un conseil mouvementé, c’est Pauline qui a été éliminée, après une égalité à trois et l’activation surprise de plusieurs colliers d’immunité qui ont totalement rebattu les cartes du jeu.

Un conseil sous haute tension

Jamais un conseil n’avait été aussi riche en rebondissements depuis le début de cette saison de Koh-Lanta. L’équipe jaune, qui participait à son tout premier conseil, a dû affronter de multiples stratégies pour éviter l’élimination. Certains noms ont rapidement commencé à circuler, notamment celui de Maxime, porteur officiel d’un collier, mais aussi celui d’Andréa, qui cachait soigneusement son propre talisman. Au final, ce ne sont pas moins de trois colliers qui ont été joués entre Andréa, Claire et Jérôme de l’Ouest, provoquant l’annulation de huit votes contre Andréa.

Le suspense est alors monté d’un cran lors du second vote, qui s’est tenu entre les trois nominés restants : Joana, Jérôme du Sud et Pauline. Le couperet est tombé pour cette dernière, récoltant sept voix fatales à son encontre. Une élimination qui a provoqué sa colère et donné lieu à des accusations ciblées envers Andréa.

Une élimination amère pour Pauline

Au moment de son départ définitif du camp, Pauline n’a pas mâché ses mots. Elle a violemment critiqué l’attitude d’Andréa, l’accusant de ne pas faire partie intégrante de l’équipe jaune. Selon elle, Andréa ne se serait pas investie dans la vie du camp ni dans les activités collectives, donnant l’impression d’agir uniquement pour sa propre stratégie.

Cette sortie sous tension témoigne des fractures internes au sein de l’équipe, jusque-là préservée d’une élimination. Le jeu stratégique évolue désormais vers une phase plus tendue, où alliances cachées, votes surprises et colliers d’immunité commencent à prendre le dessus sur la simple performance physique aux épreuves. Le départ de Pauline marque donc un tournant crucial dans l’aventure.

Des colliers d’immunité sortis au bon moment

Le timing parfait d’Andréa pour sortir son collier, resté secret jusqu’au conseil, démontre une capacité stratégique redoutable. Elle a réussi à annuler huit votes d’un seul coup, un record cette saison. Claire et Jérôme, également détenteurs de colliers, ont préféré les jouer, par précaution, dans une ambiance devenue particulièrement instable.

Ce triple coup de théâtre a mis en lumière les tensions naissantes mais aussi les fissures dans les alliances. Ces objets symboliques, longtemps gardés secrets, deviennent soudain l’arme principale contre les offensives collectives. Les joueurs devront redéfinir leurs tactiques s’ils souhaitent rester dans la course.

Des épreuves sous le signe de l’émotion

L’épisode n’a pas été que stratégie, il a également été rythmé par des moments forts en émotions, notamment grâce à l’épreuve de confort remportée par l’équipe rouge. Grâce à la belle performance d’Adrien, les rouges ont pu recevoir les précieuses lettres de leurs proches.

Sur le camp, ce cadeau a bouleversé les esprits et renforcé la cohésion du groupe. Chacun a lu attentivement les mots de soutien venus de l’extérieur, une parenthèse très humaine au cœur de l’aventure, contrastant avec la grande tension vécue par leurs rivaux lors du conseil.

Une saison marquée par les départs

Depuis le coup d’envoi de cette nouvelle édition baptisée « La Revanche des 4 Terres », les départs se sont enchaînés. Allan a dû quitter le jeu à cause d’une blessure jugée incompatible avec la poursuite de l’aventure. Mehdi, de son côté, a abandonné pour des raisons personnelles.

Cynthiana, Christian, Romane, Benoît et Mohamed ont quant à eux été éliminés lors des précédents conseils. Chaque élimination commence à peser sur les équipes restantes et la vue d’ensemble devient plus floue pour les téléspectateurs, qui assistent à une mécanique de jeu imprévisible cette saison.

Succès d’audience confirmé pour TF1

Malgré cette complexité stratégique croissante, le public reste fidèle. L’épisode du 1er avril a été un succès d’audience : la première partie a rassemblé 2,89 millions de téléspectateurs pour 14,9% de parts de marché. La suite, diffusée à 22 heures, a maintenu une belle performance en réunissant 2,48 millions de fidèles, soit 17% de part d’audience.

TF1 confirme ainsi sa domination sur les cibles prioritaires, notamment les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et les 25-49 ans. De quoi assurer la longévité du programme, qui parvient encore à surprendre après tant d’années d’existence à l’écran.