Secret Story : Élodie (saison 8) révèle avoir été arrachée à sa famille à la naissance

Élodie, ex-candidate de Secret Story saison 8, a partagé une révélation bouleversante sur Instagram. Après 23 ans de silence, elle affirme avoir retrouvé sa famille biologique, dont elle aurait été séparée de force après sa naissance. L’ancienne habitante de la Maison des Secrets évoque aujourd’hui un passé marqué par un possible trafic humain.

Une naissance mystérieuse sous le signe du secret

Son passage dans Secret Story avait marqué les esprits : Élodie y avait révélé le secret « Je suis née sous X », un drame personnel qu’elle portait alors en silence. Aujourd’hui, elle dévoile que les circonstances de sa naissance sont bien plus complexes. Elle serait née à la Clinique Croix Saint-Michel à Montauban et y aurait reçu le prénom de Marion. Selon son témoignage, elle n’aurait pas été abandonnée comme elle le pensait mais bien séparée de sa famille biologique contre leur volonté, faisant allusion à un enlèvement déguisé en adoption.

Durant son enfance, un élément troublant a éveillé ses soupçons : chaque mercredi après-midi, une femme lui ressemblant aurait rôdé autour de son école. Ce souvenir récurrent a profondément marqué la jeune femme, renforçant son besoin de comprendre ses origines réelles. Grâce au soutien de ses parents adoptifs, qui ne lui ont jamais caché la vérité sur son adoption, elle a été en mesure de poursuivre ses recherches.

Des retrouvailles bouleversantes et une vérité douloureuse

À voir Nathanya (Les Anges) choque en révélant un casting humiliant à seulement 17 ans : Tu te rentres…

Ce 2 avril 2025, elle a partagé une story Instagram dans laquelle elle annonce avoir retrouvé sa famille d’origine. Ses mots ont été lourds de sens : « Retrouver sa famille biologique après avoir été arrachée à eux en 1991 puis en 1993. Victime du trafic humain. » Cette révélation a suscité un vif émoi parmi ses abonnés et relance le débat sur les adoptions illégales en France dans les années 90.

Élodie n’a pas donné plus de détails pour le moment sur les circonstances précises de cette séparation. Toutefois, elle laisse entendre que son adoption aurait pu être le fruit d’une manœuvre illégale, où sa famille biologique se serait vue dépossédée de leur enfant sans consentement. Les termes utilisés, notamment « trafic humain », soulignent la gravité des faits qu’elle soupçonne.

Un parcours de vie entre bonheur et douleur

Si Élodie évoque une enfance remplie d’amour et de sincérité, elle n’a jamais cessé de ressentir le besoin de percer les mystères de sa naissance. L’appui indéfectible de ses parents adoptifs lui a permis de mener cette quête avec courage. Ils ont, très tôt, choisi de ne rien lui cacher, ce qui a renforcé le lien qui les unit, mais n’a jamais apaisé son besoin de vérité.

Ce parcours personnel, entre construction identitaire et recherche d’appartenance, l’a conduite à faire une découverte inattendue et douloureuse. Son témoignage, partagé publiquement, résonne désormais bien au-delà des murs de la téléréalité. Il met en lumière la complexité des adoptions sous X et les zones d’ombre qui peuvent entourer certains cas.