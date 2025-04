Laurent Boyer accusé de violences par une ex : Il était jaloux, narcissique et pervers selon elle

L’ancien animateur phare de M6, Laurent Boyer, a été placé en garde à vue le 28 mars 2025 à Paris, dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales et harcèlement. Une ex-compagne l’accuse également d’avoir diffusé des images intimes sans son consentement. Les faits, graves et complexes, remontent à plusieurs années.

Une enquête pour violences et atteinte à la vie privée

L’affaire éclate en début d’année 2024, lorsqu’une ancienne compagne de Laurent Boyer porte plainte pour violences conjugales répétées, harcèlement moral et atteinte à la vie privée par diffusion d’images à caractère sexuel. Elle affirme que ces violences remontent à la période 2016-2017, période durant laquelle elle aurait subi une véritable emprise psychologique de la part de l’animateur, qu’elle décrit comme jaloux, pervers et narcissique.

Selon ses propos, Laurent Boyer aurait manipulé ses contacts et violé son intimité en créant un faux compte Facebook à son nom. Sur ce compte, une photo d’elle en petite tenue aurait été publiée, avec son visage parfaitement identifiable. Une autre publication intime aurait également été diffusée via Instagram, aggravant la nature des délits reprochés.

À voir Chloé (L’île de la tentation) accusée de blackfishing : J’ai fait un test ADN, j’ai rien à cacher

Les enquêteurs, lors de l’investigation, ont réussi à établir un lien direct entre le profil anonyme utilisé pour publier les images et la ligne téléphonique personnelle de Laurent Boyer. Un élément accablant qui vient renforcer les accusations de la plaignante. Cette dernière évoque aussi plusieurs messages envoyés par son ex-compagnon, comportant des photos de son immeuble, ce qui laisse penser à une forme de surveillance inquiétante.

Face à ces éléments, les forces de l’ordre ont décidé de placer l’animateur en garde à vue, après qu’il ait manqué plusieurs convocations précédentes. Une mesure qui fait suite à un ordre à comparaître émis par les autorités judiciaires. Lors de sa garde à vue, Laurent Boyer aurait toutefois continué à nier les faits.

Un comportement jugé préoccupant par les experts

À la suite de cette procédure, un magistrat a demandé à ce que Laurent Boyer soit soumis à un examen psychiatrique complet. Le rapport des experts médicaux révélait un trouble de l’humeur avec une difficulté manifeste à gérer la frustration. Les médecins ont ainsi recommandé un suivi à la fois psychologique et addictologique, suggérant un état émotionnel potentiellement instable.

Cependant, ces conclusions médicales ne constituent pas à elles seules une reconnaissance de culpabilité. Elles permettent toutefois de mieux cerner les éléments de personnalité qui pourraient être en jeu dans cette affaire.

Des dénégations constantes de la part de Laurent Boyer

Depuis le début de l’affaire, Laurent Boyer martèle son innocence. Lors d’une première audition conduite à l’été 2024, il aurait indiqué que son téléphone aurait été utilisé à son insu pour créer les comptes incriminés. Pourtant, les preuves matérielles sont nombreuses : traces numériques, liens avec son numéro personnel et absences injustifiées aux convocations judiciaires.

À voir Jean-Claude Van Damme visé par une plainte choquante : accusé de relations avec des victimes de trafic

L’animateur, autrefois populaire pour ses émissions emblématiques sur M6, fait désormais face à des accusations extrêmement graves. Il est attendu devant le tribunal judiciaire de Paris en septembre 2025. D’ici là, il bénéficie de la présomption d’innocence, principe fondamental du droit français.

L’affaire pose une question plus large sur la chute d’anciennes figures médiatiques et la manière dont certaines affaires privées deviennent publiques, notamment sous l’impulsion des réseaux sociaux et de la médiatisation judiciaire.