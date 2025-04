Vincent Cassel bouleverse les plus de 50 ans : On ne contrôle que dalle sur la vie de famille

Vincent Cassel revient sur le devant de la scène avec la sortie de son nouveau film « Banger », disponible depuis le 2 avril sur Netflix. À cette occasion, l’acteur de 58 ans a fait des confidences touchantes sur sa vie personnelle dans l’émission « Hot Ones » sur Canal+, abordant la complexité de son rôle de père dans une famille recomposée.

Une famille recomposée aux multiples visages

Au fil des années, Vincent Cassel a construit une famille riche et complexe, composée de quatre enfants nés de trois unions différentes. Il partage deux filles avec Monica Bellucci : Deva, née en 2004, et Léonie, venue au monde en 2010. Leur couple, formé en 1996 sur le tournage du film « L’Appartement », s’est séparé en 2013.

Par la suite, l’acteur entame une nouvelle histoire d’amour avec Tina Kunakey, mannequin français, avec qui il a une fille prénommée Amazonie, aujourd’hui âgée de 5 ans. Sa dernière relation en date avec Narah Baptista, une jeune Brésilienne, a récemment donné naissance à un petit garçon, Caetano, né le 7 janvier.

Dans cette nouvelle configuration familiale, Vincent Cassel doit jongler entre les besoins de chacun, assurant à tous ses enfants un cadre de stabilité malgré la diversité de leurs origines. Il évoque avec une grande lucidité la manière dont cette situation demande une adaptation constante.

Un quotidien sous le signe de la flexibilité

Interrogé par Kyan Khojandi dans l’émission « Hot Ones », tout en relevant le défi des sauces ultra-piquantes, Vincent Cassel a évoqué la nécessité d’une souplesse permanente dans sa vie familiale. Il explique que gérer quatre enfants issus de trois femmes différentes n’est pas de tout repos et que ce type de configuration « demande énormément de souplesse ».

L’acteur affirme que rien n’est immuable dans une famille recomposée et qu’il faut constamment s’ajuster. « On pense qu’on contrôle, mais en vérité, on ne contrôle que dalle », confie-t-il avec franchise. Pour lui, cet aveu d’impuissance n’est pas un échec mais plutôt une forme d’équilibre à trouver. En tant que père, il reconnaît que même sans tout maîtriser, il est essentiel de donner le meilleur de soi.

Ce rapport clairvoyant à la paternité illustre une volonté de rester impliqué émotionnellement, même quand la logistique devient complexe. Bien loin de l’image du père distant, Vincent Cassel se montre attentif à chacun de ses enfants.

Tourner à Paris : un choix de cœur

Au-delà de ses propos sur la parentalité, Vincent Cassel a également dévoilé sa stratégie pour maintenir un lien fort avec ses enfants. Dans l’émission « Clique », animée par Mouloud Achour, l’acteur affirme que la grande majorité de ses tournages se déroulent à Paris, choix réfléchi pour faciliter la proximité avec ses enfants.

Il refuse de compromettre son rôle de père, même pour une carrière aussi prenante que celle d’acteur. « Continuer à tourner est important, mais aucun rôle ne vaut celui de père », a-t-il déclaré avec émotion. Ce positionnement montre que, malgré le succès, sa priorité reste l’équilibre familial.

Cassel, souvent sollicité à l’international, préfère rester proche de sa famille quitte à refuser certains projets. Ce sacrifice assume une volonté profonde de cultiver une présence constante auprès de ses enfants, quelles que soient les circonstances.

Un rôle qu’il prend à cœur malgré les défis

Malgré la complexité d’une famille recomposée, Vincent Cassel embrasse son rôle de père avec détermination. Il ne nie pas les défis que cela implique, mais assure que ses enfants sont au centre de ses préoccupations. Cette situation, atypique mais de plus en plus répandue, montre un visage de la paternité moderne, où implication et adaptation deviennent des maître-mots.

Loin d’idéaliser sa vie personnelle, l’acteur assume une réalité faite d’imprévus, de compromis, mais aussi de beaucoup d’amour. À travers ses confidences, il dévoile une facette intime peu connue du public : celle d’un père profondément concerné par le bien-être de ses enfants et prêt à tout pour maintenir un lien solide avec chacun.