Laura Felpin bouleverse les Français : Mon strabisme a fait de moi une humoriste, malgré la maladie

Laura Felpin, actrice et humoriste à succès, s’est confiée récemment sur deux épreuves de santé qui ont marqué sa vie : un strabisme sévère dès l’enfance et un cancer de la thyroïde diagnostiqué en début d’année. Malgré ces obstacles, elle a su transformer ses failles en force et poursuit aujourd’hui une brillante carrière.

Un strabisme détecté dans l’enfance

Avant même qu’elle ne monte sur scène, Laura Felpin a dû affronter un trouble visuel marquant : un strabisme important, diagnostiqué dès son plus jeune âge. Cette condition, qui affecte l’alignement des yeux, a nécessité plusieurs séances de rééducation orthoptique ainsi que des interventions médicales complexes.

Elle se souvient de cette période comme d’un combat silencieux, ponctué de rendez-vous médicaux et de conséquences psychologiques parfois lourdes, surtout dans le regard des autres enfants. Mais jamais, dit-elle, elle ne s’est sentie diminuée ni découragée.

À voir Mélanie Da Cruz opérée à nouveau : Je ne veux plus de cette grosse… , confie la star

C’est grâce à l’amour et au soutien de ses parents que la comédienne a pu traverser cette période sensible sans perdre confiance. Ils lui ont donné, dès l’enfance, les outils affectifs essentiels pour s’affirmer et poser les bases de la femme et de l’artiste qu’elle allait devenir.

Un cancer de la thyroïde affronté avec courage

Dans une interview profonde accordée à Version Femina, Laura a révélé qu’elle avait récemment été touchée par un cancer de la thyroïde. Le diagnostic est tombé le 10 février 2025, juste avant l’avant-première de la série Bref 2. Malgré le choc de la nouvelle, elle a immédiatement pris la décision de se faire opérer.

Cette première opération sera suivie d’une ablation complète de la thyroïde, entraînant un traitement à vie. Si l’épreuve est rude, Laura considère aujourd’hui qu’en parler est essentiel. Elle veut briser le silence autour du cancer, sensibiliser et encourager ceux et celles qui en souffrent à ne pas cacher leur douleur.

Elle affirme que cette ouverture est aussi un moyen de se libérer personnellement et de rendre la parole à ceux qui vivent ces maladies dans l’ombre. Pour elle, ce n’est pas une faiblesse d’en parler publiquement, mais bien une forme de force et de résilience.

Un manque de confiance transformé en moteur comique

Cette accumulation d’épreuves a naturellement influencé le parcours artistique de Laura Felpin. Enfant déjà, elle explique s’être tournée vers l’humour comme mécanisme de défense. Ne se sentant pas toujours à l’aise dans son corps, le rire est rapidement devenu sa manière d’exister et de créer du lien.

À voir Les signes astrologiques qui vont briller en avril 2025 : découvrez pourquoi les jeunes sont concernés

Le strabisme notamment a fortement marqué son image dans le regard des autres à l’école, et plutôt que de s’effacer, elle a appris à détourner les moqueries en autodérision.

Cette attitude, profondément ancrée en elle, lui a permis non seulement de s’épanouir personnellement mais aussi de poser les fondations d’une carrière comique solide, entre scènes de théâtre, télévision et films comme Banger sur Netflix.

Aujourd’hui, Laura Felpin est l’une des stars montantes les plus prometteuses, à la fois drôle, vulnérable et sincère. Son histoire, mêlant combats personnels et ascension artistique, inspire de nombreux jeunes en quête de représentation authentique.