Elsa Bois embrasse Florent Manaudou dans DALS : les fans de Michou crient à la trahison

Elsa Bois et Florent Manaudou enflamment la Toile après un baiser échangé dans Danse avec les stars. L’instant, immortalisé par les caméras de TF1, a relancé les critiques à l’encontre de la danseuse, déjà dans la tourmente depuis sa rupture avec Michou. Internet s’enflamme et les rumeurs se multiplient.

Un baiser qui fait jaser

Lors du dernier prime de Danse avec les stars, Elsa Bois et Florent Manaudou ont partagé un baiser qui n’a échappé à personne. L’alchimie entre la danseuse professionnelle et le champion olympique, palpable tout au long de la performance, a culminé en un moment qui a divisé le public. Tandis que certains y ont vu une simple mise en scène artistique, d’autres ont interprété ce geste comme un aveu d’attirance réciproque. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont enchaînées, certaines empreintes de critique, d’autres d’admiration pour ce couple de danseurs potentiellement naissant.

Les clichés et extraits vidéo du moment ont rapidement circulé, poussant une partie des internautes à ironiser sur cette prétendue relation. Parmi les commentaires les plus viraux, l’un compare Michou et Manaudou : « De Michou à Manaudou, c’est passer de la Twingo à la Ferrari ». Une déclaration provocatrice qui a enflammé davantage les débats en ligne.

Elsa Bois toujours dans le viseur

Depuis sa séparation avec le youtubeur Michou, Elsa Bois est la cible d’un harcèlement constant sur les réseaux sociaux. Leur relation, très médiatisée depuis leur rencontre dans la saison précédente de Danse avec les stars, avait été accueillie avec enthousiasme par leurs fans communs. L’annonce de leur rupture a fait l’effet d’une onde de choc, et nombreux sont ceux à avoir pris le parti du vidéaste.

Une partie de la communauté de Michou reproche à Elsa de s’être servie de cette relation pour gagner en visibilité et renforcer sa notoriété. Depuis, chaque apparition publique ou geste interprétable est scruté, analysé, et bien souvent critiqué. Dans ce climat tendu, TF1 a été forcée de désactiver les commentaires sous certaines de ses publications, afin de protéger la danseuse contre les attaques incessantes.

Rumeurs et confidences en coulisses

La proximité entre Elsa et Florent ne doit rien au hasard. Plusieurs sources proches de la production affirment que les deux artistes auraient passé une nuit ensemble en dehors du tournage. Le nageur olympique serait ensuite rentré à Marseille, mais entre-temps, ils auraient profité de moments intimistes, laissant planer la possibilité d’une relation au-delà de la scène.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle ne confirme une romance. Cependant, la complicité affichée dans leurs répétitions et leurs interactions en coulisses ne fait qu’alimenter les spéculations. Le duo semble plus soudé que jamais, quitte à attiser la curiosité des spectateurs et l’agitation sur les réseaux sociaux.

Florent Manaudou, entre danse et discipline

Nouvel arrivant dans l’univers de la danse, Florent Manaudou s’investit pleinement dans cette aventure. Dans plusieurs interviews, il a confié les exigences qu’impliquent non seulement ses carrières sportives mais aussi sa participation à l’émission. Le nageur évoque notamment ses rituels de préparation, comme le rasage intégral du corps, une pratique qu’il associe à un certain état d’esprit et à une meilleure concentration en période de compétition.

Cette rigueur sportive semble s’accommoder parfaitement à l’univers de la danse, où discipline et précision sont tout aussi essentielles. Son implication visible dans les chorégraphies trahit une volonté de donner le meilleur de lui-même, bien au-delà d’une simple prestation télé.

Un couple ou une stratégie ?

La question que tout le monde se pose reste sans réponse : s’agit-il d’une véritable romance ou d’un jeu de séduction orchestré pour susciter le buzz ? Le mystère plane autour de leur relation, tandis que les fans de Michou continuent de scruter chaque apparition d’Elsa.

Certains internautes, plus modérés, appellent au calme et à la bienveillance. Ils rappellent que les accusations portées contre Elsa reposent souvent sur des spéculations et que le harcèlement, qu’il soit virtuel ou non, ne devrait pas être toléré. Pour d’autres, les images sont claires : il se passe quelque chose entre la danseuse et le nageur.

Entre admiration, critique et curiosité, Elsa Bois et Florent Manaudou n’ont pas fini de faire parler d’eux sur le parquet… et sur internet.