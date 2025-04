Éric Judor a dit non à Kate Winslet : les fans de téléréalité saluent son geste très classe

En 2003, lors du tournage du court-métrage Pecan Pie de Michel Gondry aux États-Unis, une scène inattendue s’est jouée en coulisses. Selon Ramzy Bedia, l’actrice britannique Kate Winslet aurait eu un faible pour Éric Judor, qui a alors préféré faire preuve de fidélité envers sa compagne plutôt que de céder à l’appel d’Hollywood.

Un moment surréaliste sur un tournage américain

Pendant le tournage de Pecan Pie, un projet aussi improbable que décalé, réunissant Jim Carrey, Éric Judor et Ramzy Bedia, une scène inattendue aurait marqué les esprits. L’actrice Kate Winslet, alors en plein tournage d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind également réalisé par Michel Gondry, aurait montré un intérêt certain pour Éric Judor, l’humoriste français connu pour ses sketchs décalés et son duo iconique avec Ramzy.

Selon Ramzy lui-même, présent sur le plateau à ce moment-là, l’actrice oscarisée aurait carrément proposé à Éric Judor de dîner avec elle. Une invitation aussi surprenante que flatteuse, venant d’une star internationale, qui aurait pu faire tourner bien des têtes. Mais la réponse d’Éric Judor a été aussi ferme que respectueuse : non.

Un refus salué avec admiration

Invité récemment sur le plateau de l’émission En aparté sur Canal+, Ramzy Bedia est revenu sur cet épisode insolite et révélateur. Il n’a pas manqué de souligner l’élégance de son ami, décrivant le geste comme étant « très classe ». Ce refus n’est pas resté dans l’ombre, puisque les deux acteurs en avaient déjà parlé lors d’une vidéo publiée en 2019 sur la chaîne YouTube de McFly & Carlito.

Dans cette séquence, Éric Judor détaillait les circonstances, affirmant qu’il avait préféré rentrer à Paris le soir même pour retrouver sa compagne. L’anecdote, racontée sur un ton humoristique, avait déjà marqué les spectateurs par la sincérité de sa réponse et sa fidélité assumée, en pleine époque de tournages et de paillettes à Hollywood.

Quand la fidélité prend le pas sur le glamour

Face à cette proposition de Kate Winslet, icône planétaire depuis Titanic, Éric Judor aurait très bien pu céder au prestige. Mais c’est justement ce qu’il n’a pas fait. En choisissant de rester fidèle à sa compagne, il a prouvé que même dans le monde souvent décrit comme superficiel du cinéma, certaines valeurs personnelles fortes peuvent encore prévaloir.

Ce moment singulier rehausse l’image de l’acteur français, connu pour ses rôles humoristiques souvent absurdes mais qui, dans la vie réelle, fait preuve de rigueur morale discrète. Ramzy lui-même n’a pas caché son admiration pour ce geste, rappelant que son ami aurait pu « briller aux yeux de tout le monde », mais qu’il avait préféré rester sincère.

En refusant une telle opportunité, Éric Judor démontre qu’il est resté fidèle à lui-même, loin des tentations liées au monde du show-business, tout en conservant cette touche d’humilité qui fait son charme auprès du public français.

