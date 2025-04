Billy Crawford brise le silence : Je buvais 2 litres de whisky par jour … une confession choc pour les fans des années 2000

Billy Crawford, devenu une figure incontournable de la scène musicale au début des années 2000 grâce à son tube « Trackin », a fait un retour remarqué en 2022 dans « Danse avec les stars« . Mais derrière ce triomphe, l’artiste a longtemps lutté contre une addiction dévastatrice à l’alcool qu’il évoque aujourd’hui avec sincérité.

Une descente aux enfers cachée derrière le succès

Invité récemment dans l’émission « Le Jet de Luxe » animée par Jordan de Luxe, Billy Crawford a brisé le silence sur une période extrêmement sombre de sa vie. L’artiste a révélé avoir vécu trois années marquées par une dépendance sévère à l’alcool. À l’époque, son quotidien était rythmé par la consommation excessive de whisky, jusqu’à deux litres par jour, souvent entamée dès huit heures du matin, avant même son premier café.

Profitant pleinement des privilèges liés à sa notoriété, il s’est engouffré dans une spirale autodestructrice. Spectacles sous l’emprise de l’alcool, comportements inadaptés, soirées sans fin : tout semblait converger vers une perte totale de contrôle. Loin d’être un secret, cette situation l’a parfois conduit à monter sur scène en état d’ébriété, un comportement qu’il admet aujourd’hui honteux et antinomique avec les exigences du métier.

Des conséquences personnelles et judiciaires lourdes

L’abus d’alcool a non seulement endommagé la santé de l’artiste mais a aussi bouleversé profondément sa vie personnelle. Billy Crawford a confié avoir été incarcéré à deux reprises durant cette période chaotique. Sous l’effet de l’alcool, son comportement devenait incontrôlable, à tel point que la justice a fini par intervenir.

Ces arrestations marquent un tournant décisif dans sa trajectoire. Il reconnaît avoir perdu le contrôle de sa vie sur tous les plans. La dégradation de son image publique, son isolement croissant et l’impact sur ses proches l’ont poussé à remettre toute son existence en question. C’est à force d’introspection et grâce à un entourage bienveillant qu’il a entamé un processus de reconstruction personnelle.

Une renaissance à 42 ans

À 42 ans aujourd’hui, Billy Crawford semble avoir pris un nouveau départ. En évoquant avec lucidité son passé destructeur, il montre qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et des dommages causés aussi bien à lui-même qu’à son entourage. Il affirme être désormais débarrassé de son addiction et se consacrer à sa santé physique et mentale.

Son retour en grâce dans « Danse avec les stars », couronné par une victoire, marque non seulement un succès professionnel mais aussi une forme de renaissance personnelle. Accompagné par la danseuse Fauve Hautot, il a montré une facette plus mature et posée de lui-même, venant ainsi tourner la page d’un passé douloureux.

Même s’il ne renie pas les erreurs commises, Billy Crawford veut aujourd’hui mettre en lumière l’importance de la résilience et de la prise de conscience. Un témoignage fort, qui résonne auprès de tous ceux qui traversent des épreuves similaires.

