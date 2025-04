À 60 ans, Elie Semoun va redevenir papa : C’est prévu pour septembre avec Aude

Elie Semoun va de nouveau connaître les joies de la paternité, près de trois décennies après la naissance de son premier fils, Antoine. C’est sur le plateau de « Quotidien » que l’humoriste a révélé la grande nouvelle le mardi 8 avril 2025, créant la surprise tant chez les téléspectateurs que chez ses fans.

Une annonce discrète mais pleine d’émotion

C’est en pleine promotion de ses projets artistiques à venir qu’Elie Semoun glisse, presque timidement, qu’il s’apprête à devenir papa pour la deuxième fois. Dans l’émission « Quotidien » animée par Yann Barthès, l’acteur de 61 ans évoque avec enthousiasme le prochain tournage d’un nouvel opus de la saga Ducobu prévu pour l’été, ainsi que sa prochaine tournée prévue pour octobre. Mais au détour d’une phrase, il confie sobrement : « Je vais être papa en septembre ».

La réaction en plateau est immédiate, mélange d’étonnement et de joie. Elie Semoun confirme que sa compagne, Aude, est actuellement enceinte. Un événement majeur qui arrive tardivement dans sa vie mais qu’il accueille avec sérénité et bonheur.

Un couple discret mais complice

Peu de choses sont connues sur Aude, la compagne d’Elie Semoun, si ce n’est quelques apparitions publiques rares. Le couple avait notamment été aperçu ensemble à Roland-Garros en juin 2024, témoignant d’une relation stable et complice. À cette époque, peu de soupçons planaient sur une éventuelle grossesse.

L’humoriste semble vouloir préserver son intimité, n’offrant que peu de détails sur sa vie privée. Mais en acceptant de partager cette nouvelle dans une émission de grande audience, il semble vouloir célébrer ce moment important de manière simple et sincère.

Antoine, un fils au parcours remarquable

Elie Semoun est déjà père d’Antoine, né en juillet 1995 de son union avec Annie Florence Jeannesson. Antoine est atteint du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme. Né prématurément à seulement cinq mois et demi, il pesait 750 grammes à la naissance. Une enfance marquée par les défis, mais aussi par la résilience.

Aujourd’hui adulte, Antoine est devenu artiste peintre sous le nom d’Andy Santori. Il expose régulièrement ses créations. Dans de précédentes interviews, Elie Semoun a exprimé combien le parcours singulier de son fils l’avait marqué. Il parle de lui comme d’un jeune homme « combatif et différent », dont la sensibilité l’inspire à la fois comme père et comme artiste.

Un tournant familial après une carrière bien remplie

Avec l’arrivée de ce nouvel enfant prévue pour septembre, Elie Semoun s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie. À l’aube de ses 62 ans, l’humoriste ne cache pas son impatience face à ce bouleversement joyeux. Cette grossesse intervient tandis qu’il mène de front plusieurs projets professionnels ambitieux, dont un nouveau long-métrage.

Loin de ralentir, l’acteur prouve que la paternité n’a pas d’âge et qu’il est tout à fait possible d’allier créativité, scène et vie de famille. Ce bébé à venir correspond peut-être à une quête d’équilibre, ou simplement à un désir profond de revivre la magie de la parentalité. Une chose est certaine : Elie Semoun écrit avec Aude une nouvelle page pleine d’émotion et d’espérance.