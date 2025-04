Danse avec les stars : un ex-candidat emblématique balance sur une élimination pas méritée

Claude Dartois, récemment éliminé de la dernière saison de Danse avec les stars sur TF1, accepte son départ avec philosophie, mais son ancien camarade Frank Leboeuf n’a pas mâché ses mots. Accusant la production d’injustice, il insinue que certaines décisions seraient prévisibles, voire truquées, relançant ainsi le débat sur la transparence du concours.

Un départ contesté dès l’annonce des résultats

Lors du dernier prime de l’émission, c’est le tandem formé par Claude Dartois et Katrina Patchett qui a dû quitter la piste. L’ex-aventurier de Koh-Lanta, populaire auprès du public, a été écarté malgré des performances remarquées jusque-là. Son élimination a été accueillie avec surprise, voire une certaine incompréhension de la part de ses fans comme de quelques anciens candidats.

Peu après l’annonce, Claude a publié un message plein d’émotion sur Instagram pour remercier sa partenaire et exprimer sa fierté pour cette aventure hors normes. Un geste apprécié, qui contraste avec la virulence des propos tenus peu après par l’un de ses anciens concurrents emblématiques.

L’étonnante déclaration de Frank Leboeuf

Frank Leboeuf, également éliminé plus tôt dans la saison, s’est empressé de réagir au départ de Claude en envoyant un message pour le moins cinglant. Selon lui, l’élimination du duo ne serait pas liée uniquement à leur performance. « Vraiment pas mérité… mais c’est comme ça !« , a-t-il écrit, avant d’enchaîner sur des accusations lourdes de sens à l’encontre de la mécanique du jeu.

Il ajoute ensuite : « On savait avant ce show comment ça fonctionnait. Brutal !! », laissant entendre que les résultats seraient en partie orchestrés par la production. Frank va même plus loin en affirmant : « Je te l’ai dit avant l’émission, ça sentait mauvais, comme ça l’a été pour Candice et moi. Aucune surprise », une phrase perçue comme une attaque directe contre la fiabilité du système de sélection.

Des allusions à des éliminations arrangées

Les propos de l’ancien footballeur ne suggèrent pas uniquement de la frustration personnelle, ils posent une véritable question sur la transparence du concours. Pour Frank Leboeuf, certaines figures seraient favorisées – ou au contraire sacrifiées – dès le départ pour des raisons qui ne seraient pas uniquement artistiques.

Candice Pascal, évoquée par Frank, pourrait être une autre victime présumée de ce fonctionnement flou. Ce n’est pas la première fois que les rumeurs de favoritisme ou de scénario préétabli entourent l’émission. Ces accusations participent à entretenir une ambiance pesante autour de Danse avec les stars, souvent soupçonnée de faire primer les audiences sur la légitimité artistique.

Claude Dartois reste digne malgré la polémique

Face à cette tempête médiatique, Claude Dartois garde son sang-froid. Sur les réseaux, il préfère mettre en avant les moments partagés avec Katrina Patchett plutôt que se livrer à la moindre polémique. Il remercie chaleureusement son binôme pour son implication, soulignant une aventure humaine marquante et positive.

De son côté, Katrina a également exprimé son attachement à Claude, tout en révélant qu’elle retournait en Australie auprès de sa mère, Julie, ex-danseuse mystère durant un des primes. Une façon pour elle de tourner la page en douceur et de se recentrer sur sa vie personnelle.

Une saison qui continue sous tension

Alors que le programme continue avec six candidats toujours en lice, dont Jungeli, Mayane ou bien Lénie, l’ambiance se veut toujours compétitive. Cette dernière, récemment absente pour des raisons de santé, devrait faire son retour, redonnant un nouvel élan à la compétition. Mais les critiques de Frank Leboeuf pourraient bien alimenter le scepticisme autour des prochaines éliminations.

Chaque semaine, la pression monte et les départs deviennent de plus en plus contestés. Dans ce climat électrique, il n’est pas exclu que d’autres voix s’élèvent contre les coulisses du show, mettant un peu plus en péril la crédibilité d’un programme phare de la télévision française.